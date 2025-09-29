ソシオークグループ、日本経済新聞（朝刊・全国版）に全面広告を掲載

ソシオークホールディングス株式会社

「社会と共生する樹でありたい」をミッションに掲げるソシオークグループ（本社：東京都港区、代表取締役：大隈 太嘉志）は、このたび、2025年9月29日付の日本経済新聞（朝刊・全国版）に全面広告を掲載いたしました。本広告では、「地域・公共の社会課題をソシオークグループが共に解決します」というメッセージを掲げ、事業を通じた社会貢献への強い決意を広く表明する内容となっております。

ソシオークグループは、1963年の創業以来、学校給食事業をはじめ、子育て支援事業、国際理解事業※、障がい福祉事業、モビリティサービス事業、さらにはICTを活用したBPOプラットフォーム事業など、多様な事業を通じて社会課題の解決に取り組んできました。現在では、全国の自治体や地域社会と連携し、幅広い領域でサービスを提供しています。

今回の日本経済新聞への全面広告では、ソシオークグループが推進する「国際理解事業」を取り上げ、その具体的な取り組みや提供するサービスについて紹介しています。国際理解事業では、高度外国人財のご紹介や、オンライン・オフラインでの語学教育を通じて、地域社会や企業が抱えるグローバル化に伴う課題に寄り添い、解決策を提供することで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※国際理解事業…ALT（外国語指導助手）派遣、高度外国人財紹介、オンライン語学研修、法人（企業・学校）向け語学研修事業

広告の概要

掲載媒体：日本経済新聞（全国版・朝刊）

掲載日：2025年9月29日（月）

会社概要

【ソシオークグループ】

社名：ソシオークホールディングス株式会社

～社会と共生する樹でありたい～

代表者：大隈 太嘉志

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 3階

設立：2013年10月

事業内容：子育て支援、学校・保育園給食、国際理解、障がい福祉、モビリティ、自治体・企業向けBPOプラットフォーム事業等を展開する持株会社

グループ会社 ：葉隠勇進株式会社／株式会社明日葉／株式会社あしたばマインド／株式会社みつばモビリティ／株式会社ハートコーポレイション／株式会社ハートコーポレイション首都圏／株式会社アンフープ／UNHOOP PHILIPPINES, INC／株式会社オーティーシー／株式会社リーフサポート／株式会社てしお夢ふぁーむ／ユアーズエバー株式会社／株式会社ニューステップ／株式会社マシュマロの樹／株式会社健栄／ソシオークヒューテック株式会社