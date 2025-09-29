【シリーズ10万部】小児科医が推奨！野菜ぎらいもおかわり連発の『〈２歳～小学生〉親子で食べたい 強いからだを作る！ 重ねて煮るだけスープ』が10月2日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、『〈２歳～小学生〉親子で食べたい 強いからだを作る！ 重ねて煮るだけスープ』を10月2日（木）に発売いたします。切って、重ねて、煮るだけのかんたん調理で、子どもの免疫力をアップするスープレシピ本です。

◆ おかずは重ね煮スープだけ！ 不調に負けない子どもに

「子どもの風邪で家族全滅」「毎週のように小児科通い…」など、子どもの体調不良にかかわる悩みは尽きません。

本書が推奨するのは、「ごはんとスープだけ」の食習慣。すぐに作れて、子どももよく食べ、腸にやさしいといいことばかり。小児科医の相澤扶美子先生も、「本来のからだに合ったシンプルな食習慣が腸内環境を整え、免疫力アップにつながる」と語っています。

◆ 切って、重ねて、煮るだけ！ 皮むき・だし取り不要！

重ね煮スープの調理法は切って、重ねて、煮るだけ。ふたをしたらほったらかしで、ほかの家事や子どもの面倒をみている間に完成するのも大きな魅力です。面倒な野菜の皮むきやだし取り、アク取りも不要。ふたつきの鍋さえあれば、誰でも簡単に作れます。朝、鍋に重ねておいて、夜に火にかけるなど、「こま切れ調理」にもぴったりです。

◆ 野菜ぎらいっ子も「おかわり」連発！

重ね煮スープの味わいの魅力はレストランで食べるような「ひと口目からパッと目が覚めるようなおいしさ」ではなく、しみじみと染み渡るような子どもに毎日食べさせてあげたくなる「まあるいおいしさ」です。食材の旨みを最大限に引き出すため、だしなしでも、子どもも大人も大好きな味に仕上がります。

重ね煮スープを試してくださったママ・パパから喜びの声がたくさん届いています！！（一部抜粋）

◆ 楽天ブックス限定！ 購入者特典で書籍未収録のレシピデータをプレゼント

本書の発売を記念して、楽天ブックスにて本書をご購入いただいた方には、未公開レシピ2品のデータをプレゼントいたします。特典レシピは「根菜の豚汁」と「きのこのポタージュ」。ダウンロードデータなので、いつでも好きな時にご覧いただけます。詳細は下記URLからご確認ください。

※2026/9/30（水） 11:59までにご購入いただいたお客様に特典を配信いたします

◆ 著者プロフィール

田島 恵(たじま めぐみ)

日本重ね煮協会代表。長男のアトピーと気管支喘息が重ね煮で落ち着き、自身の冷え性や便秘、不妊も改善。食べ方で体が変わることを実感。料理が苦手だった経験から、誰でも続けられるようにと重ね煮アカデミーを立ち上げて以来、「台所は家庭の薬箱」の視点で2900名超に届けてきた。著書に『＜0～5歳＞子どもと食べたい 強いからだを作る！ 重ねて煮るだけおいしいおかず』（世界文化社）他。

◆ 刊行情報

『〈２歳～小学生〉親子で食べたい 強いからだを作る！ 重ねて煮るだけスープ』

■著：田島 恵

■発売日：2025年10月2日（木）

■定価：1,650円（税込）

■仕様：B5変／112ページ

■発行：株式会社世界文化社

