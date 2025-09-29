WEB招待状ヨブナラが、国際規格に基づく「ISMS認証」を取得

株式会社ココチエ

株式会社ココチエ（所在地：東京都港区 / 代表取締役：糸島 求一）は、紙の招待状に代わるWEBサービス『WEB招待状ヨブナラ(https://yobunara.com/)』において、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」の認証を2025年9月25日付で取得いたしました。

ISMS認証の取得について

ISMS認証は、企業の情報セキュリティ管理体制が国際標準化機構（ISO）の定めた国際規格「ISO27001」に準拠しているかどうかを第三者機関によって、審査・認証される国際規格です。

当社では、情報セキュリティ体制の強化に取り組み、今回の審査を通じて、国際規格に準拠したマネジメント体制が構築・運用されていることが確認され、正式に認証を取得いたしました。

これまでも当社は、ヨブナラが皆さまの大切なイベントに深く関わるサービスであるからこそ、情報セキュリティ管理の徹底に努めてまいりました。

今後さらに、お客様およびお取引先をはじめとする関係者の皆さまに安心してご利用いただけるよう、ISMS認証の取得にいたりました。

認証概要

登録組織名：株式会社ココチエ

本社：東京都港区南青山5-13-1 プレファス南青山3F

認証取得日：2025年9月25日

認証規格：ISO/IEC 27001:2022

認証番号：IS826665

認証範囲：WEB招待状事業

認証機関：BSI グループジャパン株式会社

今後の取り組み

この度のISMS認証取得は、セキュリティ強化の通過点です。

当社はこれからも、皆さまが安心して大切なイベントの準備を進められるよう、情報セキュリティ体制の改善・強化に努めてまいります。

また、皆さまの素敵なイベントをよりスムーズにサポートしていけるよう、ヨブナラは今後もサービスの利便性向上や新機能の開発を進めていきます。

WEB招待状ヨブナラについて

WEB招待状ヨブナラは、従来の紙の招待状をデジタル化し、ゲストを招待するプロセスを効率化するWEBサービスです。

紙の用意が一切いらず、招待状に関わるあらゆる工程をオンラインの管理画面上で完結することができます。紙の招待状に伴う手間やコストを大幅に削減し、主催者はより効率的かつ環境にも配慮した形でイベントやパーティーを開催できるようになります。

個人で利用する同窓会や誕生日会から、企業や団体が主催するゴルフコンペやレセプションパーティー、社員総会まで、多様なシーンでご利用いただいております。

■概要

・プロダクト名 ：WEB招待状ヨブナラ

・公式サイト ：https://yobunara.com

・X ：https://x.com/yobunara_com

・YouTube ：https://www.youtube.com/@yobunara

・Instagram：https://www.instagram.com/yobunara_com/

■会社概要

・社名 ：株式会社ココチエ

・住所 ：東京都港区南青山5-13-1 プレファス南青山3F

・代表 ：糸島求一

・会社HP ：https://kokochie.co.jp/

・サービス ：WEB招待状ヨブナラ(https://yobunara.com/)