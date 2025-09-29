OSL Japan、暗号資産を学べるYouTubeチャンネルを開設

OSL Japan株式会社

暗号資産交換業者 OSL Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：雒 東生、関東財務局長 第00023号）は、暗号資産の基本をやさしく解説するYouTubeチャンネルを新たに開設しました。

このチャンネルでは、「ビットコインって何？」や「サトシナカモトって誰？」といった素朴な疑問から、「ブロックチェーンの仕組み」や「ビットコインのホワイトペーパーには何が書かれているの？」といった技術的なテーマまで、暗号資産の理解に役立つコンテンツを順次公開していきます。

初めて暗号資産に触れる方にも、すでに関心を持っている方にも、安心して学べる入り口を提供し、皆様に暗号資産に関する理解をより深めてもらうことを目指しています。

初回公開コンテンツ（予定）

・ ビットコインって何？

・ サトシナカモトって誰？

・ ブロックチェーンとは？なぜ必要なの？

・ ビットコインの総発行量は決まっている？

・ ビットコインのホワイトペーパーにはどんなことが書いてある？

今後も「知る」「学ぶ」をキーワードに、暗号資産やブロックチェーンにまつわるテーマをわかりやすくお届けしてまいります。

OSL Japan YouTubeチャンネルはこちら(https://www.youtube.com/@OSLJapan)をご覧ください。

■ OSL Japanについて

OSL Japan株式会社は、金融庁登録の暗号資産交換業者として、日本市場のユーザーに高品質で信頼性の高い暗号資産取引サービスを提供しています。グローバル水準のセキュリティ、ガバナンス体制、厳格なあコンプライアンス基準に基づき、日本市場で事業を展開しています。2024年より、アジア最大級のデジタルアセットグループ「OSL Group」（香港証券先物委員会SFC規制下）の一員となりました。詳しくは、OSL Japan公式サイトをご覧ください。

■ OSL Groupについて

OSL Group Limited（本社：香港、CEO：Kevin Cui、香港証券取引所銘柄コード：863.HK）は、グローバルな規制準拠型デジタル金融インフラプラットフォームとして、ブロックチェーン技術を活用し、伝統的金融とデジタル資産の橋渡しとなる高品質なサービスを提供しています。 OTC取引、総合ブローカレッジ、カストディ、個人投資家向け取引など、ライセンスを取得したプラットフォームを通じて幅広いサービスを展開しています。加えて、トークン化国債や実物資産（RWA）、次世代クロスボーダー決済インフラ「OSL Pay」の開発にも積極的に取り組んでいます。現在、日本、オーストラリア、ヨーロッパなどの主要市場において事業拡大を進め、グローバルなデジタル資産イノベーションを牽引しています。詳しくは、OSL Group公式サイトをご覧ください。

≪暗号資産を利用する際の注意点≫

○ 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

○ 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

○ 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。

○ 暗号資産の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

○ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。

○ 暗号資産は、代価の弁済のために使用することができ、不特定の方を相手方として購入及び売却を行うことができます。尚、代価の弁済を受ける方の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

○ マッチングアプリ等で知り合った人から投資の勧誘を受けても安易に投資しないように注意してください。

（消費者庁のホームページ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/assets/consumer_policy_cms102_20210407_02.pdf）

OSL Japan株式会社

暗号資産交換業者

関東財務局長 第00023号

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）第一種会員