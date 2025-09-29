あなたはどのタイプ？ 性格や価値観から最適なドライバー職を提案する「適職キャラ診断」が登場！【株式会社ドラEVER】

開発の背景：魅力が伝わりにくい運送業界の課題

株式会社ドラEVER

昨今、運送業界は深刻な人手不足という課題に直面しています。その一因として、ドライバーの職種ごとの具体的な仕事内容や魅力が十分に伝わっておらず、多くの方が「自分に向いている仕事なのか」という疑問や不安を感じ、興味を持つきっかけを失っている状況があるのではないかと考えました。

「適職キャラ診断」で、ドライバーという仕事の多様な魅力を発見！

この度リリースする「適職キャラ診断」は、サイト上で7つの簡単な質問に答えるだけで、ご自身の性格や価値観に基づき、「安全第一に堅実に運行できるタイプ」や「臨機応変な対応が得意なタイプ」といった全10パターンの中からドライバーとしての適職キャラクタータイプを診断します。

さらに、診断結果に合わせて、バス運転手、長距離ドライバー、ルート配送、バイク便など、多岐にわたるドライバー職の中から最適な職種を提案します。

これにより、これまでドライバーの仕事に馴染みがなかった未経験者や若年層の方々にも、ゲーム感覚で楽しみながら多様な働き方があることを知っていただき、ご自身の新たな可能性を発見するきっかけを提供します。

診断から応募までをシームレスに繋ぎ、就業機会を創出

本コンテンツは、単に適性を診断するだけでなく、診断結果ページから具体的な求人情報へとアクセスできる導線を設けています。診断を通じて高まった興味を実際の応募へと繋げることで、運送業界への新たな人材流入を促進し、応募数の増加を図ります。

≪担当者よりメッセージ≫

「ドライバーと一括りにされがちですが、その働き方や求められるスキルは多種多様です。

この『適職キャラ診断』を通じて、一人でも多くの方がご自身の新たな可能性に気づき、運送業界で輝くきっかけを掴んでほしいと願っています。」

「適職キャラ診断」概要

・コンテンツ名：ドラEVER 適職キャラ診断

・公開日：2025年 9月29日(月) 10:00～

・URL：https://doraever.jp/tekishoku_shindan

・利用料金：無料

【ドラEVERについて】

会社名：株式会社ドラEVER

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-34-3 栄進開発ビル4階

代表者：岡野 照彦

設 立：2017年1月

資本金：100,000千円

事 業：インターネットを利用した運送会社サポートサービスの提供

▼基幹システム「運SOUL」

https://doraever.jp/lp_unsoul

▼求人サイト「ドラEVER」

https://doraever.jp/

▼コーポレートサイト

https://driverforever.com/

ドラEVERは、2017年の会社創業時よりドライバー専門の求人サイトとして、全国のドライバーの皆様と運送企業を繋ぐプラットフォームを提供してまいりました。現在では、運送業界のDX化に特に力を入れており、求人サイト運営で培ったノウハウを活かし、運送業向けの基幹システム「運SOUL（ウンソウル）」の開発・提供を通じて、業界全体のDX化・生産性向上・人材確保の支援、そして持続可能な発展に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ドラEVER

TEL：03-6371-4192

E-mail：kanri@doraever.jp

広報担当：小谷