バイト探し中の方に聞いた「希望の勤務期間」調査。希望の勤務期間、最多は「1日のみなど単発」、次点は「無期雇用」の仕事。1つの仕事を長く続ける理由は「職場の人間関係の良さ」。

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する”派遣型のアルバイト”を集めた求人サイト『エンバイト』（https://hb.en-japan.com/）上で、サイトを利用するユーザーを対象に「希望の勤務期間」に関するアンケートを実施。2,021名から回答を得ました。以下、結果をご報告いたします。

調査結果 概要

- 現在、バイト探しをしている方が希望する勤務期間、最多は「1日のみなど単発」。次点は「無期雇用（期間の定めがない）」の仕事。- 「短期間の予定が、結果的に長く続けた経験がある」と答えた方は46％。理由第1位は「職場の人間関係が良かったから」。- 1つの仕事を長く続けるために必要だと思うこと、第1位は「職場の雰囲気・人間関係」。

調査結果 詳細

1：現在、バイト探しをしている方が希望する勤務期間、最多は「1日のみなど単発」。次点は「無期雇用（期間の定めがない）」の仕事。（図1～2）

現在、仕事を探しているかを伺うと87％が「はい」と回答。仕事探し中の方に「どれぐらいの期間の仕事を探していますか？」と質問すると、最多は「有期雇用（1日のみなど単発）」が36％でした。一方で、次点には「無期雇用（期間の定めなし）」（29％）が続きました。

希望の期間に関して具体的な理由を伺うと、短期のアルバイトを希望する方には「副業」という回答も多く見られました。

【図1】現在、新しい仕事を探していますか？

【図2】現在、新しい仕事を探していると回答した方に伺います。どれくらいの期間の仕事を探していますか？

Q．希望する勤務期間について、希望する理由を教えてください。

▼有期雇用（1日のみなど単発）

・すぐに給料を受け取りたいため。（10代女性）

・資格取得の勉強の合間に行なうため、融通が利くところが良いと思った。（20代女性）

・本業の仕事もしており、長期的なバイトは厳しいため。（20代男性）

・今の勤め先を辞めたい理由は無いが、長年勤めていると少しマンネリ化してくる。気分転換に違う仕事や人に触れてみたいと思うから。（30代女性）

・副業として始めたいから。（30代女性）

・家庭の事情でフルタイム、もしくは週4日～などの勤務が難しいため。まず日払いなどで収入を得たい。（40代女性）

・今の会社はすごく良くて辞めたくないが、副業OKなのでもう少し働いてみようと思った。（40代女性）

▼無期雇用（期間の定めなし）

・スキルアップのため。（20代女性）

・自分に合いそうなお仕事ならずっと働きたいので。（20代女性）

・年齢も年齢なので、次を最後に、定年以降も長く続けられる仕事に就きたい。正直また、履歴書を書いて面接を受けるというのがめんどくさいので、次の転職で最後にしたいという気持ちが強い。（30代女性）

・主たる収入だと考えてるから。（30代男性）

・年齢が高くなると新しい仕事を見つけるのも大変なので、長く同じ会社で働きたいと考えているから。（40代女性）

2：「短期間の予定が、結果的に長く続けた経験がある」と答えた方は46％。理由第1位は「職場の人間関係が良かったから」。（図3～4）

「短期間の予定で働き始めたが、結果的に長く続けた経験はありますか？」と伺うと、46％が「ある」と回答。理由を伺うと、最多は「職場の人間関係が良かったから」（46％）、次いで「勤務条件が希望に合っていたから」（41％）、「仕事内容や職場環境に適応できたから」「やりがいや面白さを感じたから」（同率40％）が続きました。具体的なエピソードも紹介します。

【図3】短期間の予定で働き始めたが、結果的に長く続けたという経験はありますか？

【図4】「短期間の予定で働き始めたが、結果的に長く続けた経験がある」と回答した方に伺います。理由を教えてください。（複数回答可）

短期間の予定で働き始めたが、結果的に長く続けた仕事のエピソード

・とても楽しく労働環境も良かったので続けた。（20代女性）

・職場の人間関係がとても良く、困った時に相談しやすい環境だったことが大きい。また、仕事内容にも慣れ、毎日の業務にやりがいを感じていたため、辞めようと思う理由が特になかった。加えて、「引き続き働いてほしい」と声をかけていただいたこともあり、自分が必要とされているという実感もあり、なかなか辞めると言い出しにくかったというのも正直なところ。（20代女性）

・初めての工場勤務で不安だらけの頃、重い製品を持つと男性の先輩から「運ぶのが遅い」と言われ、3ヵ月もしないうちにもう辞めようと思っていたが、単純作業が自分には合っていた。初めて”仕事自体は楽しい”と思えたことと、力仕事も毎日筋トレだと思いながら楽しく取り組めたため、気付くと長く勤めていた。（30代女性）

・物流センターで気に入られ、派遣社員にもかかわらず倉庫長になり、時給が上がったため。（40代男性）

3：1つの仕事を長く続けるために必要だと思うこと、第1位は「職場の雰囲気・人間関係」。（図5）

「1つの仕事を長く続けるために必要だと思うことはなんですか？」と伺うと、76％が「職場の雰囲気・人間関係が良いこと」と回答。「短期間のつもりが、結果的に長く続けた理由（図4回答）」同様、長く働く上では、人間関係が大きな要因であることがわかりました。

【図5】一つの仕事を長く続けるために必要だと思うことはなんですか？（複数回答可）

【調査概要】

■調査方法：インターネットによるアンケート

■調査対象：『エンバイト』（https://hb.en-japan.com/）を利用するユーザー

■調査期間：2025年7月24日～8月26日

■有効回答数：2,021名

オフィスワークなど「派遣バイト」中心のアルバイト情報サイト『エンバイト』https://hb.en-japan.com/(https://hb.en-japan.com/)

オフィスワークを中心とした「派遣型のアルバイト」情報をご紹介するキュレーションサイト。高時給、単発＆日払い、時短シフトなどさまざまな働き方に合う、派遣会社ならではのアルバイト情報を多数掲載。従来型の求人検索に加え、AIによるレコメンド、編集スタッフが探し出したおすすめ求人情報、企業側からの「面談確約」や「応募歓迎」通知機能など、自分に合った求人を見つけるためのサポートを充実させています。

