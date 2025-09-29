『ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier』秋公演の模様を「ABEMA PPV」にて2025年10月18日（土）＆19日（日）の2日間にわたり生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」（アベマペイパービュー）にて『ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier』秋公演の模様を、2025年10月18日（土）、19日（日）の2日間にわたり生放送することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを9月28日（日）22時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」で生放送が決定した『ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier』秋公演はウマ娘シリーズのナンバリングイベントです。春公演から引き続き、さいたまスーパーアリーナにて2025年10月18日（土）、19日（日）の2日間にわたり開催。DAY1とDAY2合わせて総勢40名以上のウマ娘キャストが出走し、さらに『ウマ娘』のナンバリングイベント初のゲストアーティストとして、DAY1には[Alexandros]、オーイシマサヨシさん、DAY2には影山ヒロノブさんの出演が決定いたしました。

キミと拓く、新たな景色。そして、その景色の先にあるものとは―？春公演からさらに進化を遂げたスペシャルステージをお見逃しなく。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、9月28日（月）22時からチケットの販売（※1）を開始し、6,000円（税込）で視聴することができます。（※2）

また、本放送のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム（※3）」に新規登録し、視聴チケットを購入された方限定で、1,200円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。キャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-umamusume-20251018



さらに本配信は、「ABEMA」で配信されるアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩なペイパービュー（PayPerView）コンテンツを、海外からでも購入、視聴いただけるグローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live（アベマライブ）」にて、タイ・韓国からでも購入、視聴いただけます（※4）。

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。



（※1）2023年5月29日よりチケットの購入方法がABEMAコインから、アプリ内購入とWebブラウザ購入（クレジット決済のみ）に変更になりました。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。 アプリ内のご購入は、チケットごとに別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。 （テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,080(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、 「追っかけ再生」や 「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は 本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

（※4）日本を含む、提供国以外では視聴チケットの購入はできません。決済方法はクレジットカード、PayPal、PromptPay （タイ向けQRコード決済）をご用意しております。アプリでご購入の場合は別途手数料が生じます。 「ABEMA Live」詳細ページはこちら（https://www.abema-global.com）

■「ABEMA PPV」／『ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier』秋公演生放送概要

▼出演者

DAY1

【出走者】

Machico(トウカイテイオー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、上坂すみれ(アグネスタキオン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、篠原侑(カレンチャン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、前田佳織里（ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、福嶋晴菜(ダンツフレーム役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵（ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、佳原萌枝(フサイチパンドラ役)、鈴木日菜(アドマイヤグルーヴ役)、望月ゆみこ(カルストンライトオ役)、野木奏(デュランダル役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)、小田杏樹(カレンブーケドール役)、松田颯水(ステイゴールド役)

【ゲスト出走】

高野麻里佳(サイレンススズカ役)

青山吉能(ツルマルツヨシ役)

【実況】

明坂聡美(実況役)

【スペシャルゲストアーティスト】

[Alexandros]

オーイシマサヨシ

DAY2

【出走者】

高柳知葉(オグリキャップ役)、大空直美(タマモクロス役)、土師亜文(メジロライアン役)、長江里加(アイネスフウジン役)、高橋花林(カワカミプリンセス役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、杉浦しおり(スイープトウショウ役)、優木かな(スーパークリーク役)、田中あいみ(ビコーペガサス役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、塚田悠衣(トランセンド役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)

小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、根本優奈(エアメサイア役)、希水しお(デアリングハート役)、佳原萌枝(フサイチパンドラ役)、鈴木日菜(アドマイヤグルーヴ役)、和泉風花(ブエナビスタ役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)、松田颯水(ステイゴールド役)

【実況】

明坂聡美(実況役)

【スペシャルゲストアーティスト】

影山ヒロノブ

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼放送日時

【DAY1】2025年10月18日（土）17時30分開演（放送開始16時30分～）

【DAY2】2025年10月19日（日）17時30分開演（放送開始16時30分～）

▼見逃し配信

【DAY1】2025年11月2日（日）23時59分まで

【DAY2】2025年11月3日（月）23時59分まで

▼視聴料金

＜一般チケット＞

6,000円

※アプリでは600円の手数料がかかります。

＜2daysチケット＞

11,500円

※アプリでは1,100円の手数料がかかります。

＜マルチアングルチケット＞

7,000円

※アプリでは700円の手数料がかかります。

＜2daysマルチアングルチケット＞

13,500円

※アプリでは1,300円の手数料がかかります。

▼販売期間

【DAY1】2025年9月28日（日）22時～2025年11月2日（日）20時まで

【DAY2】2025年9月28日（日）22時～2025年11月3日（月）20時まで

【2daysチケット、2daysマルチアングルチケット】2025年9月28日（日）22時～2025年11月2日（日）20時まで

▼1,200円キャッシュバックキャンペーン実施中

対象期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、対象のPPVチケットを購入＆条件達成で1,200円キャッシュバック。

※広告付きABEMAプレミアムは対象外です。

キャンペーン詳細はこちら：https://abema.tv/lp/cashback-umamusume-20251018

▼放送URL

【DAY1】https://abema.tv/live-event/331e5196-3509-43a3-878c-c2a7e3f6d38f

【DAY2】https://abema.tv/live-event/54dc8791-402b-4cdd-94eb-cb5a5740ff8f

※画像をご使用の際は、【(C) Cygames, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。