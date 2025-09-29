2023年の中国ドラマ界を席巻した宮廷時代劇！中国ドラマ『寧安如夢 ～宮廷にふたたび舞い降りる愛～』U-NEXTで独占配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年10月1日（水）より中国ドラマ『寧安如夢 ～宮廷にふたたび舞い降りる愛～』を独占配信いたします。

『寧安如夢 ～宮廷にふたたび舞い降りる愛～』は、美しさと野心で権力を手にした女性が反乱での自害をきっかけに前世の記憶を持ったまま18歳に戻り、運命に翻弄されながら再び宮廷闘争へ巻き込まれていく宮廷時代劇です。

味方や恋人までも犠牲にして皇后の座に就いた女性・姜雪寧を演じるのは『万華楼～金糸が紡ぐ運命の恋～』『招揺』のバイ・ルー。

『探偵麗女～恋におちたシャーロック姫～』のジャン・リンホーや『美人骨』のワン・シンユエも主演として物語を彩ります。

反乱前に転生した姜雪寧は、非道な振る舞いを後悔し人々を救おうとするが行動は裏目に出てしまい前世と同じ道を歩むことに。そして再度宮廷に入ることになりーーー。

姜雪寧の運命の結末に注目です。

U-NEXTでは本作を10月1日（水）12時より配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『寧安如夢 ～宮廷にふたたび舞い降りる愛～』＜全38話＞

【配信開始日】10月1日（水）12時

【価格】各220円（税込）／視聴期間：2日間

【ストーリー】

権力のためには味方や恋人をも踏みにじり、ついには皇后の座にまで上り詰めた雪寧。しかし、重臣の謝危らによる謀反が勃発。宮廷は反乱軍に占拠され雪寧は謝危の目の前で自害に追い込まれる……。息絶えた雪寧が目覚めてみると4年前、まだ宮廷に入る前の18歳の自分に戻っていた。過去の行いを反省し、なんとか前世の悲惨な最期を避けようと慎重に行動する雪寧だが、とる行い全てが裏目に出て、またもや否応なく宮廷へと迎え入れられることに。そして、あの謝危とふたたび出会う……。

(C) WATER BEAR MEDIA PTE.LTD.

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど40万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、121万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年7月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。