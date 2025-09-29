リアリゼイション 中小企業の補助金活用を支援する『補助金AIレコメンド』、導入企業450社を突破

株式会社リアリゼイション

補助金の申請サポート事業を通じてだれもが想いを実現するための社会の実現に向けて、これまでに70億円以上補助金の申請総額と2,000件以上の申請を行ってきた株式会社リアリゼイション（住所：東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷ビル4F）は、最適な補助金情報を自動抽出・配信するサービス 「補助金AIレコメンド(https://hubs.li/Q03L5Qn-0)」 の登録企業数が450社を突破 したことをお知らせいたします。

株式会社リアリゼイションが提供する、自社が申請対象となり得る補助金情報をLINEやメルマガで自動通知するサービス「補助金AIレコメンド」のユーザーが450社を突破いたしました。

「補助金AIレコメンド」は、国や自治体が公募する数多くの補助金・助成金制度の中から、企業ごとに申請可能性が高い情報をAIが自動で抽出し、LINEやメールでお届けするサービスです。従来、補助金情報は「探すのが大変」「情報を見逃しやすい」といった課題がありましたが、本サービスにより、手間をかけることなく最新の公募情報を受け取ることが可能となります。

補助金は早期に受付終了となるケースも少なくありません。「補助金AIレコメンド」を活用いただくことで、企業はスピーディーかつ効率的に補助金申請のチャンスを掴むことができると考えております。

■ユーザー数増加の背景

中小企業を取り巻く経営環境が不透明さを増す中、補助金や助成金を有効に活用して資金調達や事業拡大を図る企業が増加しています。しかし、補助金制度は種類が多く、情報収集や自社に適した制度の選別に多大な労力がかかるという課題がありました。

「補助金AIレコメンド」は、こうした課題を解決するために、AIが企業ごとに申請対象となり得る補助金を自動抽出し、ユーザーが設定したタイミングで、LINEやメルマガでタイムリーに通知する仕組みを提供しています。導入企業からは「情報収集の手間が大幅に削減できた」「申請のタイミングを逃さなくなった」といった声をいただいており、この利便性がユーザー数増加の大きな要因となっています。

■「補助金AIレコメンド」の特長

- 探す手間ゼロ・もらい損ねゼロ- 完全無料、登録は1分- 配信頻度は自由に設定可能- LINE・メールで受信できる利便性- 認定支援機関が提供する安心のサービス

これにより、情報収集にかかっていた時間や労力を削減し、本来受け取れるはずだった補助金を確実に活用できる環境を提供します。

■導入企業の声

建設業（東京都／従業員30名）

「毎回見逃していた制度を初めて申請でき、設備投資に成功。自社に合った情報だけが届く点が魅力です。」

ITスタートアップ（岐阜県／従業員10名）

「代表が調べる時間がゼロに。申請のきっかけをくれる存在です。」

製造業（鹿児島県／従業員100名）

「これまで見逃していた制度を見つけられ、補助金を活用した投資に成功。成長加速に繋がっています。」

■今後の展望

「補助金AIレコメンド」は、今後もユーザーの皆さまがより便利にご活用いただけるよう進化を続けてまいります。今後はより幅広い補助金情報をお届けできるよう拡充を予定しています。

また、業種や事業内容に応じてさらに精度の高いマッチングを実現し、「自社に合う制度がすぐに見つかる」環境を整えていきます。ユーザーの声を積極的に取り入れながら、補助金活用をもっと身近で、もっと簡単にするサービスを目指してまいります。

■今すぐ登録して補助金活用を

わずか1分で登録完了。最新の補助金情報をお受け取りください。

▶ご登録はこちら(https://hubs.li/Q03L5Qn-0)から

■設立：2017年7月 https://reali-zation.com/

■代表取締役：森垣 洋平

■事業内容：補助金申請サポート事業

