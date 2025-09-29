ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」発売記念！　11月1日にアニメイト池袋本店にて「ミニトークショー＋メンバー全員サイン会」が開催決定！

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113928


株式会社アニメイトは、ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」の発売を記念して、「ミニトークショー+メンバー全員サイン会」を開催いたします。



当イベントは、2025年11月１日にアニメイト池袋本店北館9Fのanimate hall BLACKにて開催いたします。ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」を、対象店舗で対象期間中にご購入いただいた方から抽選でご招待！　なお、当イベントへのご応募は、全形態の初回生産分に封入されておりますシリアルナンバー入り「応募抽選券」とは別企画になります。参加方法を必ずご確認の上ご応募ください！　メンバー全員が出演する本イベントを、ぜひお見逃しなく！




■イベント情報


ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」発売記念 アニメイト池袋本店「ミニトークショー＋メンバー全員サイン会」


開催日程：2025年11月1日


【受付開始】20:00　【受付締切】20:20　【イベント開始】20:30 （予定）


開催場所：animate hall BLACK（アニメイト池袋本店 北館9F）


イベント内容：ミニトークショー、メンバー全員参加のサイン会


※イベント終了時間が遅いため、ご参加は【18歳以上】の方に限らせていただきます。あらかじめご了承ください。



応募方法：


応募シリアル配布期間中、下記対象商品のいずれか1点を、対象店舗にてご購入いただいたお客様に、応募シリアルをお渡しいたします。応募シリアルに記載されている申込み期間内に「CLUB animate」内「イベント申込・アンケート」の受付専用ページよりお申込みください。



イベント応募対象商品：


ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」


・通常盤・初回プレス 品番：TYCT-39297


・メンバーソロジャケット盤


　JUNGWON 品番：TYCT-39298


　HEESEUNG 品番：TYCT-39299


　JAY 品番：TYCT-39300


　JAKE 品番：TYCT-39301


　SUNGHOON 品番：TYCT-39302


　SUNOO 品番：TYCT-39303


　NI-KI 品番：TYCT-39304



応募シリアル配布店舗：アニメイト池袋本店・アニメイト通販



応募シリアル配布期間：


アニメイト池袋本店：2025年9月28日～2025年10月9日


アニメイト通販：2025年9月27日18:00～2025年10月9日



応募シリアル受付期間：2025年9月27日18:00～2025年10月9日23:59



当選通知：2025年10月17日頃予定


※当選通知日は変更になる場合がございます。




■商品情報



△ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」

ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」


発売日：2025年7月29日


価格：


〈通常盤・初回プレス〉1,210円（税込）


〈メンバーソロジャケット盤〉各1,540円（税込）






※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




■「ENHYPEN」とは


CJ ENMとHYBEの合弁法人であるBELIFT LABに所属する、 JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの多国籍メンバー7人で構成されたボーイグループです。彼らは、2020年6月から約3か月間放映された、Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』の最終生存メンバーであり、無限な可能性をもとに、数多くのミッションを経て、個人、チームともに成長する姿を見せてくれました。チーム名の「ENHYPEN」は、記号の「ハイフン」が意味するように、お互いに異なる環境でちがう人生を生きてきた7人の少年が「つながり」、お互いを「発見」し、ともに「成長」するという意味を持つ。また、音楽を通じて人と人、世界と世界をつなぐという抱負も込められています。今年2025年夏には、日本初のスタジアムツアーを実施するなど話題のアーティストです。




■権利表記


(P)&(C）BELIFT LAB Inc.




■関連URL


ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」発売記念 アニメイト池袋本店「ミニトークショー＋メンバー全員サイン会」(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113928)



ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」通常盤・初回プレス　アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3151999/)



ENHYPEN JAPAN OFFICIAL SITE(https://enhypen-jp.weverse.io)