ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」発売記念！　11月1日にアニメイト池袋本店にて「ミニトークショー＋メンバー全員サイン会」が開催決定！

株式会社アニメイトは、ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」の発売を記念して、「ミニトークショー+メンバー全員サイン会」を開催いたします。

当イベントは、2025年11月１日にアニメイト池袋本店北館9Fのanimate hall BLACKにて開催いたします。ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」を、対象店舗で対象期間中にご購入いただいた方から抽選でご招待！ なお、当イベントへのご応募は、全形態の初回生産分に封入されておりますシリアルナンバー入り「応募抽選券」とは別企画になります。参加方法を必ずご確認の上ご応募ください！ メンバー全員が出演する本イベントを、ぜひお見逃しなく！

■イベント情報

ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」発売記念 アニメイト池袋本店「ミニトークショー＋メンバー全員サイン会」

開催日程：2025年11月1日

【受付開始】20:00 【受付締切】20:20 【イベント開始】20:30 （予定）

開催場所：animate hall BLACK（アニメイト池袋本店 北館9F）

イベント内容：ミニトークショー、メンバー全員参加のサイン会

※イベント終了時間が遅いため、ご参加は【18歳以上】の方に限らせていただきます。あらかじめご了承ください。

応募方法：

応募シリアル配布期間中、下記対象商品のいずれか1点を、対象店舗にてご購入いただいたお客様に、応募シリアルをお渡しいたします。応募シリアルに記載されている申込み期間内に「CLUB animate」内「イベント申込・アンケート」の受付専用ページよりお申込みください。

イベント応募対象商品：

ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」

・通常盤・初回プレス 品番：TYCT-39297

・メンバーソロジャケット盤

JUNGWON 品番：TYCT-39298

HEESEUNG 品番：TYCT-39299

JAY 品番：TYCT-39300

JAKE 品番：TYCT-39301

SUNGHOON 品番：TYCT-39302

SUNOO 品番：TYCT-39303

NI-KI 品番：TYCT-39304



応募シリアル配布店舗：アニメイト池袋本店・アニメイト通販

応募シリアル配布期間：

アニメイト池袋本店：2025年9月28日～2025年10月9日

アニメイト通販：2025年9月27日18:00～2025年10月9日

応募シリアル受付期間：2025年9月27日18:00～2025年10月9日23:59

当選通知：2025年10月17日頃予定

※当選通知日は変更になる場合がございます。

■商品情報

ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」

ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」

発売日：2025年7月29日

価格：

〈通常盤・初回プレス〉1,210円（税込）

〈メンバーソロジャケット盤〉各1,540円（税込）



※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■「ENHYPEN」とは

CJ ENMとHYBEの合弁法人であるBELIFT LABに所属する、 JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの多国籍メンバー7人で構成されたボーイグループです。彼らは、2020年6月から約3か月間放映された、Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』の最終生存メンバーであり、無限な可能性をもとに、数多くのミッションを経て、個人、チームともに成長する姿を見せてくれました。チーム名の「ENHYPEN」は、記号の「ハイフン」が意味するように、お互いに異なる環境でちがう人生を生きてきた7人の少年が「つながり」、お互いを「発見」し、ともに「成長」するという意味を持つ。また、音楽を通じて人と人、世界と世界をつなぐという抱負も込められています。今年2025年夏には、日本初のスタジアムツアーを実施するなど話題のアーティストです。

■権利表記

(P)&(C）BELIFT LAB Inc.

■関連URL

ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」発売記念 アニメイト池袋本店「ミニトークショー＋メンバー全員サイン会」(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113928)

ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」通常盤・初回プレス アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3151999/)

ENHYPEN JAPAN OFFICIAL SITE(https://enhypen-jp.weverse.io)