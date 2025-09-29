ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」発売記念！ 11月1日にアニメイト池袋本店にて「ミニトークショー＋メンバー全員サイン会」が開催決定！
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113928
株式会社アニメイトは、ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」の発売を記念して、「ミニトークショー+メンバー全員サイン会」を開催いたします。
当イベントは、2025年11月１日にアニメイト池袋本店北館9Fのanimate hall BLACKにて開催いたします。ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」を、対象店舗で対象期間中にご購入いただいた方から抽選でご招待！ なお、当イベントへのご応募は、全形態の初回生産分に封入されておりますシリアルナンバー入り「応募抽選券」とは別企画になります。参加方法を必ずご確認の上ご応募ください！ メンバー全員が出演する本イベントを、ぜひお見逃しなく！
■イベント情報
ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」発売記念 アニメイト池袋本店「ミニトークショー＋メンバー全員サイン会」
開催日程：2025年11月1日
【受付開始】20:00 【受付締切】20:20 【イベント開始】20:30 （予定）
開催場所：animate hall BLACK（アニメイト池袋本店 北館9F）
イベント内容：ミニトークショー、メンバー全員参加のサイン会
※イベント終了時間が遅いため、ご参加は【18歳以上】の方に限らせていただきます。あらかじめご了承ください。
応募方法：
応募シリアル配布期間中、下記対象商品のいずれか1点を、対象店舗にてご購入いただいたお客様に、応募シリアルをお渡しいたします。応募シリアルに記載されている申込み期間内に「CLUB animate」内「イベント申込・アンケート」の受付専用ページよりお申込みください。
イベント応募対象商品：
ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」
・通常盤・初回プレス 品番：TYCT-39297
・メンバーソロジャケット盤
JUNGWON 品番：TYCT-39298
HEESEUNG 品番：TYCT-39299
JAY 品番：TYCT-39300
JAKE 品番：TYCT-39301
SUNGHOON 品番：TYCT-39302
SUNOO 品番：TYCT-39303
NI-KI 品番：TYCT-39304
応募シリアル配布店舗：アニメイト池袋本店・アニメイト通販
応募シリアル配布期間：
アニメイト池袋本店：2025年9月28日～2025年10月9日
アニメイト通販：2025年9月27日18:00～2025年10月9日
応募シリアル受付期間：2025年9月27日18:00～2025年10月9日23:59
当選通知：2025年10月17日頃予定
※当選通知日は変更になる場合がございます。
■商品情報
△ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」
ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」
発売日：2025年7月29日
価格：
〈通常盤・初回プレス〉1,210円（税込）
〈メンバーソロジャケット盤〉各1,540円（税込）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■「ENHYPEN」とは
CJ ENMとHYBEの合弁法人であるBELIFT LABに所属する、 JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの多国籍メンバー7人で構成されたボーイグループです。彼らは、2020年6月から約3か月間放映された、Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』の最終生存メンバーであり、無限な可能性をもとに、数多くのミッションを経て、個人、チームともに成長する姿を見せてくれました。チーム名の「ENHYPEN」は、記号の「ハイフン」が意味するように、お互いに異なる環境でちがう人生を生きてきた7人の少年が「つながり」、お互いを「発見」し、ともに「成長」するという意味を持つ。また、音楽を通じて人と人、世界と世界をつなぐという抱負も込められています。今年2025年夏には、日本初のスタジアムツアーを実施するなど話題のアーティストです。
■権利表記
(P)&(C）BELIFT LAB Inc.
■関連URL
ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」発売記念 アニメイト池袋本店「ミニトークショー＋メンバー全員サイン会」(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113928)
ENHYPEN 日本4thシングル 「宵 -YOI-」通常盤・初回プレス アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3151999/)
ENHYPEN JAPAN OFFICIAL SITE(https://enhypen-jp.weverse.io)