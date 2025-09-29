乾癬患者さんやご家族、医療現場の課題に挑む「乾癬デジタルヘルスチャレンジ」始動について

武田薬品工業株式会社

当社は、このたび乾癬に焦点を当てた新たな共創プログラム「乾癬デジタルヘルスチャレンジ」（以下「本プログラム」）を開始します。本プログラムでは、 スタートアップの事業成長を支援するPlug and Play Japan株式会社 （https://japan.plugandplaytechcenter.com/, 以下「Plug and Play」） と連携し、乾癬患者さんやご家族のQuality of Life（QoL）向上、診療の課題解決を支援する最先端の技術やサービスアイデアをデータサイエンス・デジタル技術の知見を有する企業・団体から募集します。

乾癬は、免疫機能に異常が生じ、皮膚に炎症が起こる疾患です。多くの乾癬患者さんは病気による身体的な苦痛や心理的な負担に加え、社会的にもさまざまな問題を抱えています1。当社は、乾癬と共に生活する患者さんを取り巻く環境の向上に貢献することを目指しています。

ジャパン ファーマ ビジネス ユニット データ・デジタル&テクノロジー部長である松野 玲子は、以下のように述べています。「ヘルスケアの課題に対するソリューションを創り出すことを目的とした共創プログラムを睡眠覚醒障害(https://www.takeda.com/jp/science/open-innovation/neuroscience-challenge/)に続き、乾癬領域でも始動いたします。当社は、データサイエンス・デジタル技術の知見を有する企業・団体とパートナーシップを結び、当社の有する炎症性疾患領域の専門性を融合することにより、従来の枠を越えた思考でヘルスケアの課題に対する新たな支援の形を創り出すことを通じて、乾癬患者さんやご家族、医療関係者の皆様のアンメットニーズの解決に貢献できるよう、取り組んでまいります」。

本プログラムの概要は以下の通りです。

詳細はこちらをご参照ください。 :https://www.takeda.com/jp/science/open-innovation/digital-health-challenge-pso/

募集テーマ

本プログラムでは、以下の5テーマを課題と捉え、それらに対する解決を支援する最先端の技術やサービスアイデアを募集します。

乾癬診療におけるコミュニケーションの促進

2. 重症度に応じた治療選択における医療機関連携とスクリーニング検査の負担解消

3. 乾癬患者さんの治療継続と日常生活の支援

4. 乾癬の早期受診と早期診断

5. 疾患理解の不足からくる偏見および患者さんの社会的・心理的孤立の解消

参加メリット

・ 当社との共同価値検証（Proof of Value・PoV）機会の提供

・ 当社からのメンタリング機会の提供

・ 当社シニアマネジメントへのソリューション提案機会の提供

・ 当社からのさらなる協業機会の検討

・ 当社およびPlug and Play Japan*との交流・関係構築機会の提供

*本プログラムの連携先であるスタートアップ事業成長支援企業

応募締切

2025年11月18日 23:59 （日本時間）

