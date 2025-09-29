シマダヤ「流水麺」の新たな楽しみ方を提案　JCBギフトカード5,000円分が抽選で1,000名様に当たる“いつでも簡単!!「流水麺」キャンペーン”実施

シマダヤ株式会社

シマダヤ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：岡田 賢二）は、「流水麺」の新たな楽しみ方を広げるため、2025年10月1日より “いつでも簡単!!『流水麺』キャンペーン” を実施いたします。

「流水麺」はさっと水でほぐすだけで食べられる夏の定番商品として、多くのお客様にご愛顧いただいております。ゆでずに簡単な特長を活かし、温かいメニューやサラダメニューなど、自分好みの多彩なアレンジが手軽に楽しめることも「流水麺」の魅力の１つ。

今回、季節を問わず活躍するいつでも簡単で便利な「流水麺」の魅力を発信し、年間を通じてご家庭の食卓シーンでご活用いただくきっかけとして、“いつでも簡単!!「流水麺」キャンペーン”を実施いたします。

いつでも簡単!!「流水麺」キャンペーンについて

■概要

対象商品を2個以上購入したレシートで、はがきまたはWEBから応募すると、抽選でＪＣＢギフトカード5,000円分が1,000名様に当たるキャンペーン。

■レシート有効期間

2025年10月1日（水）～11月30日（日）

■対象商品

「流水麺」国産そば粉使用 そば ２人前

「流水麺」国産小麦粉使用 うどん ２人前

「流水麺」国産小麦粉使用 稲庭風細うどん ２人前

「流水麺」国産小麦粉使用 そうめん ２人前

※期間中はキャンペーン専用パッケージとなります。

※レシート有効期間内であればパッケージにキャンペーン告知のない商品も対象となります。

■賞品内容

JCBギフトカード5,000円分を抽選で1,000名様

■応募方法および締切

レシート有効期間中に対象商品を２個以上ご購入いただいたレシートをご準備ください。

※対象商品を１個購入したレシートを２枚合算してのご応募も可能です。

【WEB応募】

キャンペーンサイトから応募フォームにアクセスし、必要事項の入力と対象商品を購入したレシート画像のアップロードをしてください。

＜締切＞ 2025年12月3日（水） 23時59分

【はがき応募】

対象商品を購入したレシートを郵便はがきに貼り、１.郵便番号、２.住所、３.氏名（フリガナ）、４.電話番号、５.年齢（任意）、６.性別（任意）をご記入の上、以下の宛先までお送りください。

＜宛先＞ 〒703-8691 日本郵便株式会社 岡山東郵便局 郵便私書箱18号

シマダヤ「流水麺」キャンペーン係

＜締切＞ 2025年12月3日（水） 当日消印有効

■賞品発送

2026年1月下旬頃

■個人情報について

ご提供頂いたお客様の個人情報は、シマダヤ株式会社が厳重に管理し、当選の通知、賞品の発送および賞品の発送に伴う連絡に利用させて頂きます。また、個人を特定しない形でのサービス向上のための統計データとして利用させて頂きます。尚、抽選及び賞品の発送については、適切な管理のもとに業務委託先にて行います。お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。ただし、法令等に基づいて開示請求された場合はこの限りではありません。個人情報の取扱いについては、弊社お客様相談室までお問合せください。

■キャンペーンサイト

URL https://www.shimadaya.co.jp/campaign/ryusui/

※2025年10月1日（水）オープン予定です。

■商品およびキャンペーンについてのお問い合わせ先

シマダヤ株式会社 お客様相談室

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-33-11

フリーダイヤル 0120-014303 受付時間 9：00～17：00（土日・祝日を除く）

URL https://www.shimadaya.co.jp

企業情報

【会社概要】

社名：シマダヤ株式会社

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-33-11

代表取締役社長執行役員：岡田 賢二

事業内容： 麺類及び関連食料品の製造及び販売

設立： 1949年3月

HP：https://www.shimadaya.co.jp