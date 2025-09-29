D4V、山梨県「資金調達サポート事業」認定ベンチャーキャピタルに選定

D4V合同会社

D4V（Design for Ventures、本社：東京都港区、CEO：高野 真）は、山梨県が実施する令和7年度「資金調達サポート事業」において、認定ベンチャーキャピタルに選定されました。これにより、山梨県内のシード・アーリーステージのスタートアップに対し、弊社と県による協調出資（最大2,000万円まで、J-KISS型コンバーティブル・エクイティ）を通じた資金供給と、事業成長・地域定着に向けた伴走支援を実施してまいります。

D4Vは、シード・アーリーステージのスタートアップ投資に特化したベンチャーキャピタルとして、累計70社以上を支援してきました。特徴は「デザイン×グローバル」を軸とした投資後の伴走支援にあり、資金提供や事業開発支援に加え、世界中のデザイナーや専門家と連携したハンズオンのデザイン支援を提供しています。

今回の認定は、D4Vが自治体から認定ベンチャーキャピタルに選ばれる初のケースとなります。当社は単なる投資にとどまらず、スタートアップが社会にもたらす影響力を最大化し、日本全体を起業家精神にあふれる国へと導くことを目指しています。その実現には首都圏のみにとどまらない、地域発のイノベーション創出が不可欠です。

当社は山梨県との取り組みを通じ、地域の特色を活かした事業創出の可能性を後押しし、スタートアップ・エコシステムの形成と持続的発展に寄与していきます。今後も県との連携のもと、技術開発支援、販路開拓、事業者や研究機関とのマッチングなど多面的な支援体制を整備し、地域に根差したスタートアップの成長を力強く後押ししてまいります。

スタートアップ募集のご案内

令和7年度「資金調達サポート事業」の一環として、山梨県は、交付金を希望するスタートアップの第2回募集を10月1日より開始します。D4Vとして、「山梨県内に事業所を開設する」又は「山梨県で継続的に事業を実施する」予定のあるスタートアップの皆様からのご相談をお待ちしております。募集詳細は下記をご確認ください。

山梨県令和7年度資金調達サポート事業について▼

https://www.pref.yamanashi.jp/startup/sogyo/r7sikintyoutatu.html

D4V（Design for Ventures）について

D4V（Design for Ventures）は世界的なデザインファームのIDEOとパートナーシップを結び、シード・アーリーステージのスタートアップへの投資を中心に行う独立系べンチャーキャピタルです。業種・業界を問わず社会にインパクトをもたらすスタートアップに投資し、投資先企業には経営とデザインの知見を生かしたハンズオン支援を提供しています。



本社 ：東京都港区南青山5-4-51 シャトー青山第一501号

代表者 ：CEO 高野 真

設立日 ：2016年10月

ウェブサイト：https://d4v.com/jp

お問い合わせ：info@d4v.com



これまでのスタートアップ支援事例はこちら▼

https://d4v.com/jp/whyd4v