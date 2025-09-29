「第27回 不動産ソリューションフェア」に出展します！2025年10月9日（木）

日本テクノ株式会社

日本テクノは、2025年10月9日（木）に東京ドームシティ・プリズムホールで開催される「第27回 不動産ソリューションフェア」へ出展いたします。



時代の変革期で岐路に立たされる不動産オーナーに対し、経営をサポートする製品・サービスの紹介やセミナーなどによる情報発信を行う本展示会。





当社のブースでは、全国各地のテナントビルで導入いただいている、電気料金自動検針サービス「ECO-TENANT」(https://eco-tenant.jp/)をご紹介しています。テナントビルの電気検針・請求・支払をワンストップで解決に導き、テナントビルのオーナーや管理会社の検針・請求・回収業務の負担を解消します。ご来場いただいた方には日本テクノ特製エコバッグをプレゼントしています。不動産業界関係者に限らずどなたでも無料でご来場いただけますので、ぜひ日本テクノブースへお立ち寄りください。

▶出展概要

・名称：第27回 不動産ソリューションフェア(https://www.biru-mall.com/solution/)

・日時：2025年10月9日（木） 10:00～17:00

・会場：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ・プリズムホール

（日本テクノブース位置：20）

・主催：不動産経営ジャーナル

テナントビルオーナー・管理会社の抱える悩みを解決する「ECO-TENANT」

▶子メーターをスマートメーター化

従来の機械式メーターからスマートメーターに交換し、自動検針化します。

▶自動検針システムで検針業務を代行遠隔で自動検針するため、テナント内に入室する必要がありません。

▶電力会社への電気料金の支払いを代行毎月、管理会社もしくはオーナーさまが電気料金を立て替える必要がなくなります。

▶テナントへの請求業務をまとめて代行基本料金・電気使用量料金、毎月変動する燃料調整費など詳細な計算書を作成し、ご請求します。

サービス詳細ページへ :https://eco-tenant.jp/