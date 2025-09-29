「取引先を一番多く獲得できる創業者は誰だ？」創業者対抗プレゼンイベント「市原未来創業プロジェクト」始動！

株式会社千葉日報社

市原商工会議所と株式会社千葉日報デジタルは、2025年9月より「第4回市原未来創業プロジェクト」をスタートしました。本プロジェクトは、創業者がビジネスオーディションを通じて取引先を拡大することを目指すもので、事業プランを魅力的に発信するためのスキルやプレゼン力を専門家とともに磨いていく実践型プログラムです。

「市原未来創業プロジェクト」とは？

「市原未来創業プロジェクト」は、2022年度に市原商工会議所が地域創業者を支援するために立ち上げた取り組みです。千葉県市原市内で創業した事業者や、新規事業の立ち上げを目指している事業者を対象に、具体的な取引先拡大につながる支援を提供しています。

企画・運営を担うのは、地元新聞社のグループ企業である千葉日報デジタル。メディア活用のノウハウを活かし、「メディアに取り上げられやすい、魅力的な事業」にブラッシュアップするサポートを行うのが大きな特長です。

プロジェクトの集大成となる「ビジネスオーディション」は、2025年12月21日（日）に開催予定。当日は創業者たちが8分間のプレゼンを行い、市内事業者や金融機関、行政関係者らを招いた交流会も実施されます。即効性のある取引先拡大を目指す創業者にとって、またとないビジネスチャンスとなる場です。

「市原未来創業プロジェクト」の3つのステップ

2025年度の「第4回市原未来創業プロジェクト」は、以下の3ステップで進行します。

【ステップ1】ワークショップ（9月）

創業者が自社事業の魅力を再発見する場です。千葉日報デジタルが進行役となり、参加者同士の雑談形式で事業の特徴や強みを掘り下げます。

【ステップ2】個別相談＆プレゼンレッスン（9～12月）

個別相談を通じて、事業の魅力をさらに深掘りします。その後、プレゼンテーションのスキルを磨くレッスンを全5回実施。ビジネスオーディション本番を見据えた具体的な練習を行い、専門家のアドバイスを受けながら事業プランをブラッシュアップします。

【ステップ3】ビジネスオーディション（12月21日）

プロジェクトの総仕上げとなるイベントです。創業者たちは、磨き上げた事業プランを8分間でプレゼン。会場には市内事業者、金融機関、行政関係者が参加し、全員が審査員となってグランプリを選出します。また、ブース出展による交流会も実施され、取引先拡大のチャンスが広がります。

「市原未来創業プロジェクト」の特長

「市原未来創業プロジェクト」は、単なるアイデアコンテストではなく、創業者の具体的な取引先拡大を支援することに特化しています。

本プロジェクトの核となるのは、「自社事業の本当の強みとアピールポイントを発見し、それを効果的に取引先へ提示する方法」を学ぶプロセスです。メディアに取り上げられるような事業プランの磨き上げを通じて、創業者自身の営業力や情報発信力を高めることを目指しています。

実際に過去3回の開催では、ビジネスオーディションでのプレゼンや交流会がきっかけとなり、具体的な取引につながった事例が多数生まれています。さらに、参加者同士の協業や新たなビジネス展開が始まるなど、地域経済の活性化に貢献する成果も着実に積み上げられています。

開催概要

【名称】第4回市原未来創業プロジェクト

【開催スケジュール】

9月4日：ワークショップ

9～12月：個別相談・プレゼンレッスン

12月21日：ビジネスオーディション（五井グランドホテル：千葉県市原市五井5584-1）

【主催】市原商工会議所

【企画・運営】株式会社千葉日報デジタル（株式会社千葉日報社子会社）