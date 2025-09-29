パシフィックコンサルタンツ株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：大本修）は、2025年10月16日（木）～17日（金）に東京国際フォーラム ホールEにて開催される【日経クロステックNEXT 東京 2025】防災・強靱化 特別展 「模型でわかる！ 建設DXで進化する！インフラ」に協賛・出展します。

■開催概要

災害が激甚化し、インフラは老朽化して、生活や経済の基盤を脅かしています。地震や豪雨などの災害対策を進め、強靱な社会基盤を築くことが喫緊の社会課題となっています。防災・強靱化 特別展では、差し迫った社会課題とその解決への糸口を模型と建設DXで解き明かします。見て、触って、面白く体感できる展示が目白押しです。

会場内では、全国の大学や高専が参加する学生コンテスト「ドボク模型グランプリ2025」を開催します。自作のドボク模型を動かして、土木の面白さや難しさをいかに分かりやすく伝えられるかを競うコンテストです。動く模型を使った学生のプレゼンをその場で審査し、グランプリを決定します。たかが模型と侮るなかれ。新たな発見や意外な合点があるでしょう。

https://events.nikkeibp.co.jp/xtechnext/2025tky/theater/#theater07

名称：日経クロステックNEXT 東京 2025

会期：2025年10月16日（木）～10月17日（金）各日10：00～17：00

会場：東京国際フォーラム ホールE（https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/）

■出展ブース 小間番号：373（建設DX）

災害を知り、備える ～模型とVRで学ぶ地域の安全～

災害時の状況（洪水、土砂崩落、宅地被害）を再現した模型を展示。SAR衛星、固定翼UAV、回転翼UAV、地上走行車（MIMM-R）などのモニタリング技術を模型上に配置し、立体的・連続的な情報技術を紹介します。デジタルコンテンツでは、Webアプリケーションを使用した流域治水の紹介やVRヘッドマウントディスプレイを用いて洪水発生時のまちの様子や上空から俯瞰した様子を見ることができます。

■登壇セッション：R-1110（建設DX）

地域と暮らしを守る防災ソリューションの最前線

当社は創立から70年以上、道路・鉄道・河川・港湾などの社会インフラに関する技術サービスを提供してきました。その実績とノウハウをもとに、最新のデジタル技術やデータ解析を組み合わせた「防災ソリューションサービス」をご紹介します。課題に応じて最適な技術を組み合わせ、災害に強い地域づくりをサポートします。

講演日時：2025年10月16日（木）11：40～12：00

会場：特別展ステージ

登壇者：パシフィックコンサルタンツ 技師長 平川 了治

＜申し込み・詳細＞

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2025z1016xtnt/index.html#R_R-1110

■ドボク模型グランプリ2025 ～学生プレゼンバトル全国大会～

日時：2025年10月17日（金）11：00～

会場：特別展ステージ

技師長 平川 了治が審査員として参加します。

※来場には事前登録が必要です。公式Webサイトよりご登録の上、ご来場ください。

https://events.nikkeibp.co.jp/xtechnext/2025tky/

■パシフィックコンサルタンツ株式会社について

1951年の創立以来、70年以上にわたり建設コンサルタントのリーディングカンパニーとして、国内外の都市・建築・鉄道・道路・空港・港湾・河川・上下水等の社会インフラ整備やまちづくりの計画・設計・運用等に深く関わってきた社会インフラサービス企業です。ビジョンに「未来をプロデュースする」を掲げ、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて、新しい価値を社会に提供しています。

【会社概要】

会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社

所在地：〒101-8462 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

代表者：代表取締役社長執行役員 大本 修

公式Webサイト：https://www.pacific.co.jp/