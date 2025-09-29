【11月4日(火)19:30開催】採用失敗撲滅ナイト in 渋谷｜秋の採用戦略を練る経営者必見！経営者限定・超実践ノウハウを共有する少人数交流会

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2025年11月4日(火)19:30～StarLiftの原代表・リリーの香取代表とのコラボで、二度と採用で泣かない経営への突破口を一緒に探る少人数の交流イベントを開催すると発表した。

【11月4日(火)19:30~】採用失敗撲滅！経営者会 ～もう二度と「採用失敗」をしたくない経営者のための勉強会＋食事会～/主催:原 洋介(StarLift 代表) & 香取 佑亮(リリー 代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4574950/view

失敗から学び、次の採用を成功に導く実践的ナイトセッション

本イベントでは、高騰する採用コスト・ミスマッチによる早期退職や退職代行問題など、経営を直撃する“採用失敗”をテーマに、経営者同士で実例を共有・学びを得られる場を提供します。再現性に乏しい成功談ではなく、誰もが直面し得る失敗事例から構造的な学びを抽出。さらに、プルデンシャル直伝「本質を見抜く面接メソッド」の一部も特別公開し、実務にすぐ役立つヒントを提供します。当日は12名限定の少人数制で開催し、幹事による「他己紹介」で、初参加でも自然に距離が縮まり深い信頼関係を築けるのが魅力です。秋は来期の採用戦略を練るタイミング。採用に本気で向き合う経営者にとって、人材課題の突破口を見つけられる特別な一夜となるでしょう。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2025年11月4日(火) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・採用と育成を強化中の経営者

・採用で失敗経験がある経営者

・採用に関する失敗事例からの学びに興味がある経営者

・年商3億円以上 or 社員30名以上 or 今期新規採用を10名以上目指している方

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

タイムスケジュール

・19:00～19:30 受付・交流タイム

・19:30～19:40 主催者挨拶

・19:40～20:10 採用に関する特別セッション（ミニ勉強会）

・20:10～22:00 食事＆採用失敗談シェアタイム（・コンプラ・暴露トーク歓迎）

・22:00 中締め（そのまま残って飲めます）

・22:00～終電 2次会（料金内で引き続き飲み放題）

参加費用

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(事前決済)10,000円

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(当日決済)11,000円

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4574950/view

注意事項

・ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

・経営者限定イベントです。条件を満たさない場合、ご参加をお断りする場合があります。

・保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

・過度な営業は固くお断りします。

・一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

StarLift株式会社 代表取締役 原 洋介

2004年に大手証券でキャリアをスタートした後、外資系生命保険で地銀部門の立ち上げに従事し、幹部育成やヘッドハンティングを第一人者から直伝で学ぶ。最年少営業部長としてアジアNo.1チームを率いるも、若さゆえの挫折を経験。その後、M&A仲介会社で実績を重ね、プライム上場企業の役員・営業本部長に就任。幹部育成や芋づる式ヘッドハンティングで企業成長に貢献。その後はスタートアップに参画し、CHROとして採用・育成・組織づくりを牽引。一通りの「ハードシングス」を経験したのち、独立を決意。2023年、妻であり共同創業者の祖父江と共に StarLift を設立。現在は「幹部が動くブートキャンプ」「採用失敗撲滅ブートキャンプ」を通じて、採用と育成の内製化を支援。コンセプトは、「最短6ヶ月で、社長が採用にも育成にも頭を抱えない・イライラしない状態をつくる」。オーダーメイドのコンサルと研修を融合したプログラムを提供している。また、経営者が日本食を通じて日本の文化と伝統を学び合うコミュニティ 「和・理・央（WA-RIOR）」 を主宰。SNS発信なし、完全招待制のランチ会・ディナー会を月10回以上開催中。信念は「素直さと感謝が人を成長させる。環境が人を創る」。同志社大学アメフト部出身、柔道黒帯。

株式会社リリー 代表取締役社長 香取 佑亮

フロントエンド、バックエンド、インフラを触るエンジニア。新卒でアライドアーキテクツ株式会社に入社しフリーランスを経て法人化。自身もプログラムを書いたりオフショアを使った受託、ラボ開発、開発チームの内製化支援を実施。

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

