【MOS】2025日本パッケージングコンテスト（第47回）ホットドッグ新パッケージが「アクセシブルデザイン包装賞」を受賞

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）では、協力会社である株式会社クラウン・パッケージ（代表取締役社長：佐光 恵藏、愛知県小牧市）と共同で、公益社団法人日本包装技術協会（東京都中央区）が開催する2025日本パッケージングコンテスト（第47回）に出品しました。このたび、出品したホットドッグの新パッケージが「アクセシブルデザイン包装賞」を受賞しました。

受賞楯と新パッケージ

受賞したホットドックの新パッケージは、2025年3月から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）で使用を開始しました。従来品では、ポリエチレン製のドッグシートを添えて提供していましたが、開封方法の改良により簡単にワンハンドで食べることが可能になりました。開封用のキリトリ部分は、強度がありながら喫食時には破りやすいように工夫を施しています。こうした改良によってオペレーションの改善と紙使用面積の15％削減、プラスチック年間使用量約7.2トンの削減に貢献しています。また商品識別シールが不要になったことで、シールでの紙使用量を年間約3.1トン削減しています。なおこのパッケージは、「ホットドッグ」「チリドッグ」「スパイシーチリドッグ」の3商品で使用しています。

＜受賞概要＞

■コンテスト：2025日本パッケージングコンテスト（第47回）

■主催：公益社団法人日本包装技術協会

■出品者：株式会社モスフードサービス、株式会社クラウン・パッケージ

■出品内容：ホットドッグの新パッケージ

■受賞：アクセシブルデザイン包装賞

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/