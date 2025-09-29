Video Agent「LOOV」、アジア No.1の称号「TOP SaaSサービス in APAC 2025」を受賞

株式会社LOOV

Video Agent「LOOV（ルーブ）」 を展開する、株式会社LOOV（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田雅人）は、このたびアジア太平洋地域で影響力を持つテクノロジー専門誌 CIOReview APAC が選出する「TOP SaaS DEVELOPMENT SERVICE IN APAC 2025」を受賞したことを発表しました。

CIOReview APACによるアワードは、アジア太平洋地域において注目される革新的なソリューションを提供する企業を選出するもので、業界の信頼性と将来性を示す評価として認知されています。今回の受賞は、日本発のサービスであるLOOVがグローバル基準でその独自性、価値を認められた証となります。

●CIOReview APACについて

CIOReview は米国シリコンバレーに本拠を構える国際的なテクノロジー専門誌で、CIO（最高情報責任者）、CTO、ITリーダー層を主要読者とするグローバルメディアです。1990年代より欧米市場において、革新的なITソリューションや次世代のSaaSプロダクトを紹介することで高い影響力を持ち、IT業界の動向を牽引してきました。

その地域版である CIOReview APAC は、アジア太平洋地域における最新のテクノロジートレンドや革新的ソリューションを特集する専門誌です。CIOReview APACによるアワードは、革新性・実用性・市場へのインパクトを基準に厳選されるもので、グローバル本体と同様に業界内で高い権威を誇っています。

●代表からのコメント

株式会社LOOV

代表取締役 内田 雅人

このたび、欧米で長年の実績と権威を持つCIOReviewのAPAC版において、数多くのサービスの中からTOP SaaSサービスとして選出いただいたことを大変光栄に思います。日本発のサービスが国際的に評価を得られたのは、ユーザー企業様やパートナーの皆さまのご支援のおかげです。今後も、日本から世界へ、そして世界から日本へ、最先端のVideo Agent体験を提供し続けてまいります。

●Video Agent「LOOV」について

LOOV（ルーブ）は、AIを活用して各顧客の属性に応じたプレゼンを自動化する「Video Agent」を簡単に作成/活用することができるソリューションです。LOOVを使えば、工数をかけずに顧客ごとに適切な情報を提供することが可能になることに加え、視聴データや顧客データを取得・活用することで、企業のDXの促進を図れるため、サービス開始から2年で導入企業は既に約200社に到達しています。

営業やマーケティング、カスタマーサクセス領域を中心とした顧客向けの「プレゼン自動化」のみならず、採用時の企業説明会やカジュアル面談、入社後のオンボーディングといったHR業務、さらに、代理店や販売店向けのオンボーディングやトレーニングなどの幅広い領域の業務効率化、成果向上をご支援します。

・LOOV公式サイト：https://loov-video.com/

● 会社概要

私たちは「人にしかできない仕事をアップデートする」をPurposeに掲げ、プレゼンや解説といった人にしか出来ないと考えられてきたコミュニケーションを、デジタル上で自動化することを実現するスタートアップ企業です。近年、日本のビジネス環境では、DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速し、業務の効率化や人的リソースの最適化が重要視されています。その中で、企業のプレゼンテーションや解説業務自体の自動化に対するニーズも高まりつつあります。「Video Agent」は、こうした市場の変化に対応し、企業の情報伝達をよりスムーズかつ効果的に行うための革新的なソリューションです。

Video Agentは、AIを活用して“人が話す”ようなプレゼンテーションや解説を自動で行うソリューションです。営業資料の説明、カスタマーサポート、PR、IR活動、社員教育、オンボーディング、さらには採用活動まで、幅広い分野で活用可能です。

これからの企業活動において、「伝える」ことをもっとスマートに、もっと効果的に。Video Agentがその未来を支えます。

2024年には、週刊東洋経済が発表する「『すごいベンチャー100』 2024年最新版」に選出されています。

「すごいベンチャー100」2024年最新版・全リスト（東洋経済オンライン）：https://toyokeizai.net/articles/-/824233

会社名 株式会LOOV（ルーブ）

代表者 代表取締役CEO 内田 雅人

所在地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-4

設立 2022年4月

事業内容 Video Agent「LOOV」の研究開発・提供

URL https://www.loov.co.jp/