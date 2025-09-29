ReFaのハートデザインアイテムを愛するファンの皆様に向けたファンクラブ「Club Aira（クラブアイラ）」2025年9月29日（月）先行入会受付開始

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、新たなブランドライン「ReFa HEART（リファハート）」の誕生に合わせて、ReFaのハートデザインアイテムを愛するファンの皆様に向けたファンクラブ「Club Aira（クラブアイラ）」を新設することをお知らせいたします。

Club Airaとは

Club Airaは、ReFaのハートデザインアイテムを大切にしたい方へお届けする、新しい会員向けサービスです。

本ファンクラブにご入会いただくと、ReFaのハートデザインアイテムに関する様々なサービスを受けることができます。

背景

2022年、ReFa HEART BRUSH（リファハートブラシ）の発売を皮切りに、2024年のReFa HEART COMB Aira（リファハートコーム アイラ）、2025年のReFa HEART MIRROR（リファハートミラー）などのハートデザインのアイテムは多くのお客様にご好評いただいている一方で、転売や模倣品のリスクも存在しています。

そこで転売や模倣品といったリスクから、ReFaのハートデザインアイテムを本当に愛してくださるファンの皆様を守り、「皆様の日常にもっとハートのときめきと彩りを届けたい」という想いから、本ファンクラブを新設することといたしました。

皆様に「愛が来る」ように、多数の限定商品や先行商品をご用意しております。

ぜひ「Club Aira」でReFa HEARTの力をご体感ください。

会員種別・会費

VIP会員：年会費8,100円（税込）

GOLD会員：年会費4,000円（税込）

REGULAR会員：年会費無料

会員特典

会員特典詳細

１.ウェルカムギフト（VIP会員/GOLD会員のみ）

VIP会員

ReFa HEART COMB Aira（リファハートコーム アイラ）：シルキーパープル

※Club Aira限定カラー

ReFa HEART MIRROR（リファハートミラー）：シルキーパープル

※Club Aira限定カラー

ReFa Aira TUMBLER（リファアイラタンブラー）：ピンク・ブルー・べージュより1色

GOLD会員

ReFa Aira TUMBLER（リファアイラタンブラー）：ピンク・ブルー・べージュより1色

２.Club Aira会員限定商品・限定カラー

Club Aira会員しか購入できない特別な商品や、限定カラーをご用意しております。

※ご入会いただく会員種別によってご購入いただける商品が異なります。

３.Club Aira会員先行発売商品

一般発売に先立ち、Club Aira会員の皆様がいち早く入手できる「先行販売期間」を設けた商品をご用意しております。

※ご入会いただく会員種別によってご購入いただける商品が異なります。

商品例

ReFa Aira WITH（リファアイラウィズ）

カラー：ローズゴールド・シルバー・シャンパンゴールド

発売日：2025年11月4日（火）VIP会員・GOLD会員販売開始。

2025年11月10日（月）REGULAR会員販売開始。

先行販売対象商品は順次追加いたします。

対象商品は別途MTGオンラインショップにてご案内いたします。

４.Club Aira会員予約期間（VIP会員/GOLD会員のみ）

一般発売直前にClub Aira会員様向けの予約期間を設けます。

商品例

ReFa HEART FRAGRANCE SOAP（リファハートフレグランス ソープ）

発売日：2025年11月17日（月）VIP会員・GOLD会員予約開始予定。

予約販売対象商品は順次追加いたします。

対象商品は別途MTG オンラインショップにてご案内いたします。

入会開始日

2025年9月29日（月）



※VIP会員/GOLD会員のウェルカムギフトの発送は2025年10月28日（火）以降となります。あらかじめご了承ください。

ご入会方法

MTGオンラインショップにてご入会を承ります。

詳細はこちら：https://www.mtgec.jp/shop/pages/refa_club_aira.aspx

■ ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

http://www.refa.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/