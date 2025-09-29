【楽天スーパーセール】世界NO.1（*1）光美容器ブランド「Ulike」ベストセラー商品が楽天市場デイリーランキングで1位を獲得、前年比150％を記録！

ユーライクジャパン株式会社

家庭用美容機器メーカー「ユーライクジャパン株式会社」（本社：東京都港区）が展開する、世界No.1(*1)光美容器ブランド「Ulike（ユーライク）」は、9月4日（木）より開催された『楽天スーパーセール』において、ベストセラー商品の『Ulike Air 10 IPL光美容器』が、2025年9月10日の楽天市場デイリーランキング（カテゴリ：美容家電）で第1位を獲得いたしました。期間中、多くのご好評をいただきました結果、昨年9月の楽天スーパーセール参加時と比較して、150％を超える売り上げを達成いたしました。(*2)

近年、自宅で手軽にケアを楽しむ”おうち美容”の需要が急速に高まっています。こうしたニーズの高まりの中、「Ulike」独自の特許技術である「サファイア冷感技術」により、ひんやり痛みレス(*3)で快適さと圧倒的な効果を両立し、多くのお客様に選ばれてまいりました。

「Ulike」はこれからも進化を続け、お客様に”安心して選べるパートナー”として、本格的なおうちサロン体験をお届けしてまいります。

■全商品に搭載！特許取得の「サファイア冷感技術」で痛みレス（*3）を実現

Ulikeの光美容器にはすべて、高純度のA++級サファイアクリスタルを照射面に採用した独自開発の「サファイア冷感技術」を搭載。照射部位をひんやり心地よく冷却することで、光を照射した時のバチンとした刺激や熱感を抑えた“痛みレス”（*3）を実現します。冷やしながら照射できるため、ケア前後の保冷剤や冷却ジェルは不要になり、快適で続けやすいムダ毛ケアを叶えます。

照射面のサファイアヘッドが肌を冷却

■Ulike商品のご紹介

ベストセラーモデル ＜Ulike Air 10 IPL光美容器＞

●ダブルランプ搭載、最大26J（*4）のハイパワー

●太く硬い毛のお手入れのための

「SHR（Strong Hair Removal）モード」（*5）搭載

肌への刺激を抑えながら、1週間で効果実感（*6）

●保冷剤やジェル不要！サファイア冷感技術で痛みレス（*3）

●90万回照射可能（*7）、ご家族でシェアしてもたっぷり使える

ハイパワーなメンズモデル ＜Ulike X + IPL光美容器＞

●最大28J（*4）のハイパワーで男性の剛毛も、

1週間で効果実感（*6）

●ハイパワーでも肌に優しい、

SHR（Strong Hair Removal）モード（*5）搭載

●保冷剤やジェル不要！サファイア冷感技術で痛みレス（*3）

●シンプル操作と高速自動連射で、時短ケア

●スキンセンサーにより肌色を識別！

最大10段階の自動出力調整で安心ケア

ロングセラーモデルが進化した新商品 ＜Ulike AirPro S IPL光美容器＞

●コスパよく2週間で効果実感（*6）

●コンパクトな軽量デザイン、りんご約1個分の軽さ

●前モデルAir Proからのアップデート！

SHR（Strong Hair Removal）モード（*5）搭載

●保冷剤やジェル不要！サファイア冷感技術で痛みレス（*3）

■光美容器 世界NO.1（*1）ブランド「Ulike」

2013年に創業したUlikeは、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界49の国と地域で愛されている家庭用美容機器メーカーです。独自開発の「サファイア冷感技術」を搭載した“痛みレス（*3）なムダ毛ケア”に特に定評があり、2023年の光美容器の販売実績において世界NO.1（*1）の実績を持ちます。これまでに700以上の特許を取得し、10年間以上にわたりムダ毛ケアを専門としたテクノロジーの研究開発にこだわり続けています。日本では公式オンラインストアでの販売に加えて、全国の主要な家電量販店、ドン・キホーテ系列店でも販売を開始しております。

*1 フロスト＆サリバン調べ：2023年世界の光美容器の小売販売台数から算出。2024年10月に実施された調査に基づく。

光美容器とは、レーザーやIPLといった技術を利用して無駄毛を処理する美容機器を指す。

*2 セール終了時点でのデータ比較。

*3 痛みの感じ方には個人差と部位差があります。

*4 SHR（Strong Hair Removal）モード使用時。

*5 SHRモード：UlikeのSHR（Strong Hair Removal）モードとは、IPL蓄熱式照射技術を指す。

*6 国際認証機関SGSによる報告：GZCPCH24001216-01S1_CN。トリートメントスケジュールに従って週3回使用した場合。効果には個人差及び部位差があります。

*7 当社の耐久性試験結果。