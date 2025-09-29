カメムシ対策ができる芳香剤「カメムシよけゲル」吊るせる専用ケース付きで発売中！
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、カメムシ対策ができる芳香剤「カメムシよけゲル」を2025年9月より公式WEBショップにて発売中です。
カメムシが嫌がるナチュラルミントの香りが広がり快適な暮らしをサポート。
専用ケース付きで設置ラクラク。
殺虫成分不使用で効果は約30日！
■アイメディアの不快な生物用「よけゲル」シリーズについて
不快な生物が嫌がる香り成分を活かしながら、人の暮らしに馴染む香りに仕上げた
芳香剤シリーズです。使用シーンに合わせて選べる5つの香りが、快適な暮らしをサポートします。
【商品説明】
カメムシよけゲル(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001047)
価格：1,430円（税込）
吊るして置くだけで簡単！カメムシが嫌がるナチュラルミントの香りの吊り下げ型蒸散 芳香剤。
物干し竿に吊るせる専用ケース付。
殺虫剤不使用。
約30日効果が持続します。
※温度・風量など使用環境により前後します。
【商品概要】
■内容量：85g
■商品サイズ：(約)6.9×6.9×4.5cm
■成分：水、香料、防腐剤、安定化剤、賦形剤
■用途：カメムシを寄せ付けにくくする
■剤型：吊り下げ型蒸散 芳香剤
■付属品：吊り下げケース（材質/ポリプロピレン）
■原産国：日本
■JANコード：49894091039
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
【SNS】
Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia
X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net
Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/
Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga
TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official
【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 澤田
Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp