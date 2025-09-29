【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.292「J-REITのオフィス取得は回復に向かうか」

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社- J-REITの保有するオフィスは、2024年には1,622億円の売り越しとなった。- 足許ではオフィス特化型リートのNAV倍率は既に1倍を超える水準まで回復。- “金融市場・実物不動産市場間のキャップレート・ギャップ”のネガティブギャップ状態も解消。資金調達事例も出る等、オフィス取得の回復は近い。

https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/fudousan/pdf/fr_2025092603.pdf?20250929084409

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pgqf-lisjqj-a09062f022dc92e704fe1da404444440

