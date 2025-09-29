秋の自宅フィットネス習慣を提案！PYKES PEAKがステッパー・ダンベル・懸垂マシンなど人気アイテム活用の新特集ページを公開。

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するアウトドアブランド PYKES PEAK（パイクスピーク） は、このたび 楽天の特設ページ において、秋の自宅で手軽に取り入れられるフィットネス習慣を提案する特集ページを公開しました。

本特集では、季節の変わり目に合わせた「秋の健康習慣」として、ステッパーや懸垂マシンなどを使った自宅トレーニングのアイデアを紹介。忙しい日常でも取り入れやすい「ながら運動」や有酸素運動、全身トレーニングまで、目的やライフスタイルに合わせた運動方法を提案しています。

さらに、特集ページでは楽天市場で人気の商品ランキングやレビュー、安全設計・サポート情報も掲載。秋の生活リズムに合わせた健康習慣をサポートする内容となっています。

【1】忙しい日常でも取り入れやすい「ながら運動」

特設ページはこちら :https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/contents/fitness/

【1日たった20分でボディーメイク！】



雨の日、風の日、冬の寒い日、真夏の炎天下、夜のウォーキング等を気にせず室内でエクササイズ！脚の筋力アップに効果的です。

特に「テレビを見ながら」「電話をしながら」など「ながら」運動ができるため、楽しみながら気楽に生活習慣に取り入れられます。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/715/

【自宅が即、ジムに早変わり】



コンパクト、組立不要！ウエイト変更も簡単操作！

ダンベルのトレーニングでウェイトを変更したいということありませんか。

ウエイトプレートをいちいちダンベルから取り外して交換するのは面倒だと思っていませんか。

パイクスピーク可変式ダンベルは片手でクルッとカチッとハンドルを回すだけでウエイト変更ができる可変式ダンベルです。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0105/

【熱を逃さず、すぐに滝汗！】

「効率よく汗かいて脂肪を燃焼させたい。」そんなお悩みに応えます！PYKES PEAKのサウナスーツは、断熱材などに使用されるポリウレタンを内側にコーティングしているため、身体から熱を逃さず、大量発汗することができます。

短時間で有酸素運動の効果を促進します。

【2】本格トレーニングで全身引き締め

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0201swtwr/

【マルチに使える本格マシン】

懸垂（チンニング）、プッシュアップ、ディップスなど、さまざまなトレーニングがこれ1台で可能。背筋・上腕三頭筋・腹筋・胸筋・腕・ヒップ・ウエストまで、効率よく鍛えることができます。筋力をアップしたい方はもちろん、運動で汗をかいてリフレッシュしたい方や、健康的で引き締まった体を手に入れたい方にも最適です。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/682/

【頑丈設計&コンパクト収納】

耐荷重330kg且つ安定感を高めるための衝撃吸収ヘッドや高重量に耐えられる極太パイプを採用することで荷重に強いフレーム構造を実現しました。また、トレーニング後は半分に折り畳んで収納できるので、場所を取る心配もありません。

バックシート8段階、シートクッション4段階、レッグホルダー3段階！コンパクトなデザイン設計ながら、鍛えたい部位やメニューに合わせて自由に変更することができます。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0137trbnc/

【トレーニングに合わせて自由自在に変形！】

PYKES PEAKのダンベルは、ダンベルとしてだけでなく、トレーニングに合わせて、バーベル・腹筋ローラー・ケトルベル・プッシュアップバーに変形することができます。自宅にいながらいつでも気軽に全身を鍛えることができます。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0185md10b/

PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表取締役：大屋 良介

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

TEL: 092-586-5888

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp