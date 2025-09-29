「北海道デジタル化セミナー＆EXPO2025 in札幌」を開催します！（2025年10月22日[水] DO-BOX EAST[札幌市中央区大通東４丁目１番地]）

北海道

道では、道内の事業者様を対象に、業務のデジタル化への関心を高めていただくことを目的として、デジタル化ツールやサービスの紹介、展示、相談を行う「北海道デジタル化セミナー＆EXPO2025 in札幌」を開催いたします。

本セミナーでは、年間１万人以上が参加するセミナーで「物の見方・考え方の変革」を実現してきた実績を持つ、マインドセット(株)李 英俊氏による企業・組織のデジタル化をテーマとした基調講演が行われるほか、人材採用・労務管理・経理業務・販売管理・顧客管理、AIによる事務自動化など、幅広い業務に関する商品を提供しているIT企業による導入事例の紹介や商品展示、中小企業基盤整備機構の専門家による相談対応が行われます。

様々な商品・サービスについて理解を深めるだけでなく、デジタル化の検討に役立つ情報を得られる機会となりますので、ぜひお申込みください。

１ 日時: 令和７年（2025年）10月22日（水）13時～18時

２ 会場: DO-BOX EAST（札幌市中央区大通東４丁目１番地 北海道新聞社ビル１階）

３ 対象: 業務のデジタル化に関心がある事業者様

４ 内容: １.IT企業による商品・導入事例紹介

人事～販売など多岐に渡る分野の商品と、導入事例等を紹介

２.マインドセット(株)李 英俊による基調講演

年間１万人以上が参加するセミナーで「物の見方・考え方の変革」を実現してきた

実績を持つ李氏による、企業・組織のデジタル化をテーマとした講演

３.IT企業との交流会（商品展示・相談）

IT企業各社から紹介のあった商品の展示や、中小企業基盤整備機構の専門家による

デジタル化に関する相談対応

５ 定員: 160名

６ 申込: 専用ホームページからお申込ください（当日参加も可）

https://hokkaido-dx-2025.pref.hokkaido.lg.jp/

７ その他: １）函館、２）旭川でも同様に開催します。開催日時・会場は以下のとおりです。

参加をご検討いただける方は、ご都合の良い会場へ申し込みをお願いします。

１）函館会場

・日時：10月28日（火）13時～18時

・会場：函館市民会館３階大会議室（函館市湯川町１-32-１）

２）旭川会場

・日時：11月４日（火）13時～18時

・会場：旭川北洋ビル８階大ホール（旭川市４条通９丁目1703番地）