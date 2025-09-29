【道内42団体出展】11月8日　北海道新規就農フェアを開催します！

北海道

北海道は、就農を希望している方、農業体験を希望している方、都市部から離れ農村に興味・関心をお持ちの方、そして農業初心者が就農相談できるイベント「北海道新規就農フェア」を2025年11月8日（土）に、ジョブキタプラザにて開催いたします。

就農フェアは、道内から42団体が集まり、担当者から農業の始め方、就農の道筋など気軽に農業の情報を得られるイベントです。

就農を目指す方は、就農相談ブースへ。各地域の担当者から支援制度や助成等の具体的な話を聞くことができるのはもちろん、就農された方の実体験が聞くことや、気になることも質問できるので、就農の夢をより具体的に近づけます。

今回は、新規就農者を募集する自治体等だけではなく、雇用就農者を募集する農業法人等もブース出展します。そのため、独立・自営したい方だけではなく、農業法人で働いてみたい方、まだどちらにしようか迷っている方もご相談いただけます。

こんな方におすすめです！

・農業に興味がある。

・独立して経営者を目指したい。

・自治体の就農支援制度が聞きたい。

・都会から離れて自然の中で暮らしたい。

・農業に興味があるけど何をしたらよいかわからないので教えて欲しい。 など



こんなことができます！

・全道の農業関係者等に相談できる。

・各市町村の農業の魅力、就農支援制度、農業体験について聞ける。

・パンフレットなどの資料収集 など



未経験のあなた、何も決まってないあなた、大丈夫です、一歩踏み出してみましょう！



ご来場お待ちしております。

開催概要

北海道新規就農フェア

１日 時：令和７年（2025年）11月８日（土）

11：00～17:00（受付10：30～16：30）

２場 所：ジョブキタプラザ （札幌市中央区南1条西6丁目20-1）

札幌市営地下鉄大通駅より徒歩約４分

３入場料金：無料

４対 象：農業にご興味のある方、どなたでも大歓迎です。

５主 催：北海道農政部

６運 営：株式会社北海道アルバイト情報社



イベントサイト：https://kurashigoto.hokkaido.jp/information/20250901130000.php

※イベント参加無料、予約不要、退出自由、服装自由

内容

先輩新規就農者とのトークセッション

先輩新規就農者とのトークセッション。北海道の新規就農の状況や、農種・地域の選び方、第三者承継やお金に関するお話などを聞くとこができます。

セミナー１....「新規就農の経営者・先輩社員から学ぼう」

登壇者...株式会社風のがっこう

セミナー２....「第三者承継で始める新規就農」

登壇者...北風農園

※各セミナーの様子はオンラインでも配信します

ゼミナーの様子

全道就農相談ブース

北海道内の42ブースが参加し、受入を行う担当者から地域の受入条件や支援制度などの話を聞くことができます。また、個別相談にも対応しています。

就農相談ブースの様子

なんでも相談ブース

公益財団法人北海道農業公社（北海道農業担い手センター）の就農コーディネーターが相談者のニーズに合わせたブースをご紹介します。

また、農業関係の職に就くための知識、技術を学べる農業系の学校や、農業インターンシップ実施法人、酪農ヘルパー利用組合など農業関係団体等の情報を提供します。

なんでも相談コーナーの様子

お問合せ先

農業人材確保対策事務局

TEL：011-769-9739

会場案内図

札幌市営地下鉄大通駅より徒歩約４分

拡大地図を表示(https://maps.app.goo.gl/QU9QcQnv7hKC4UbU7)

出展団体

全道：北海道ワインプラットフォーム

空知エリア：栗山町/岩見沢市/北竜町/砂川市/有限会社ほなみ（南幌町）/有限会社あきよしファーム（奈井江町）

石狩エリア：道央農業公社（江別市/千歳市/恵庭市/北広島市）/新篠津村/当別町

後志エリア：黒松内町/有限会社ファームトピア（蘭越町）

胆振エリア：安平町/株式会社マルシメおぬき（伊達市）

日高エリア：日高町/新ひだか町/平取町/様似町

渡島エリア：知内町

檜山エリア：厚沢部町

上川エリア：富良野市/南富良野町/上川町/美瑛町/美深町/士別市/名寄市/北ひびき酪農ヘルパー利用組合（士別市・和寒町・剣淵町）

留萌エリア：初山別村

宗谷エリア：猿払村/豊富町/幌延町

オホーツクエリア：滝上町/北オホーツク農業担い手対策協議会（興部町・雄武町）

十勝エリア：音更町/足寄町/本別町/士幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合（士幌町）

釧路エリア：釧路担い手対策推進グループ（釧路全域）/弟子屈町酪農ヘルパー利用組合（弟子屈町）

根室エリア：別海町/株式会社なかしゅんべつ未来牧場（別海町）

チラシのダウンロードはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d88209-950-b11cd9d05e14eddc6ee069474a311e2e.pdf