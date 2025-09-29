Fujii Kaze生出演！ 別所哲也のラジオ番組『J-WAVE TOKYO MORNING RADIO』9/30（火）にゲストで登場。3rdアルバム『Prema』リリース後、ラジオ生トーク
株式会社J-WAVE
【番組概要】
ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜～木曜6:00～9:00に放送中の朝の情報番組『J-WAVE TOKYO MORNING RADIO』。ナビゲーターは俳優・別所哲也。“#ohayomorning（おはようモーニング）”を合言葉に、都心で働く人々に向けて最新ニュースやライフスタイル情報をお届けしています。
9月30日（火）の放送には、いま最も注目を集めるアーティスト・Fujii Kazeがスタジオ生出演！ 番組ナビゲーター・別所哲也が“推し”としてファンを公言しているFujii Kaze。今回が番組への3度目の出演となります。
Fujii Kazeは、2022年のセカンドアルバム以来3年ぶりとなるニューアルバム『Prema』を、9月5日（金）にリリース。
Fujii Kazeの久々のゲスト出演をどうぞお聴き逃しなく（Fujii Kazeの登場は、8:35頃『MORNING INSIGHT』のコーナーを予定しています）。
放送局：J-WAVE（81.3FM）
番組名：J-WAVE TOKYO MORNING RADIO
放送日時：毎週月曜～木曜 6:00-9:00
ナビゲーター：別所哲也
番組X： https://x.com/jtmr813
番組HP： https://www.j-wave.co.jp/original/tmr/