【9/19より】「【千葉県】最大3000万円/”中小企業成長促進補助金”」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
大人気！千葉県の「中小企業成長促進補助金」2次公募が開始します！
☆スケジュール
受付開始:令和7年10月1日(水曜日)10時から
受付締切:令和7年12月19日(金曜日)17時まで
省力化・業務効率化・生産性向上に必要な設備投資に最大3000万円(補助率1/2、下限500万円)を補助します。
まさに千葉県版「省力化投資補助金」です！
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
○申請サポートの詳細・お申込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
○本助成金の詳細はこちら↓
https://joseikin-now.jp/?p=72605
☆お問い合わせはこちら↓
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com