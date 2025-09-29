『【大企業向け】BPO委託コストの妥当性を説明できますか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/doepion-20251016/M1D



■切り出せない業務は現場社員がやるしかなかった現状

いま、多くの企業は、人手不足という社会的テーマへの対処として、生産性の向上（効率化・自動化・AI化による稼働削減）に迫られています。古くより入力作業や、ルーティン化しやすい業務は外注されていますが、判断や調整が必要な業務は現場社員が対応せざるを得ませんでした。『とりあえず現場社員がやるしかないか』がいつの間にか常態化してしまい、結果として、特定社員への業務集中・属人化・本来業務が進まない状態が長く続き、改善が先送りされてきたのが実情です。





■他社BPOやコンサルを導入しても成果が出ない理由BPOやコンサルを導入した企業の多くが、コストはかかるのに成果が曖昧という課題を抱えています。とりあえず、目の前の業務運用は回っているが、委託コストの妥当性を経営層に説明できず、現場は、属人化やマニュアル不足に悩まされ続けています。コンサルは、改善案提案止まりですし、そもそも現場の声を拾いきれず、成果物の解像度が低く粗いのです。そんな中で、システムやソリューションを導入しても、新しいやり方は浸透・定着しません。■BPOを入口に、可視化から改善までをワンストップで支援本セミナーでは、BPOを単なる請負にとどめず、業務可視化と標準化から改善・コスト削減まで一気通貫で実行する新しいBPOサービスをご紹介します。BPM＋という、特許取得済みの業務フロー自動作成ツールで現状を素早く可視化・ドキュメント化し、マニュアル整備によって属人化を解消。 改善を重ねることで生産性を高め、将来的なシステム導入の地ならしにも役立てます。成果に連動した報酬体系を採用しているため、安心してコスト削減を実現できます。■こんな企業・担当者におすすめ- BPOやコンサルを導入したが、思うような成果が見えないと感じているご担当者- マニュアル不足や人に依存した業務の進め方に課題を抱える現場マネージャー- コスト削減効果を経営層に説明する役割を担う管理職■主催・共催株式会社ドゥエピオン■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

