『【再放送】【IT企業の管理者向け】エンジニア大転職時代における合理的な育成戦略』というテーマのウェビナーを開催
■エンジニア大転職時代、育成の常識はもう通用しない？
転職が一般化した今、特にIT業界ではエンジニアの流動性がますます高まっています。
ある調査によると、20代～40代のエンジニアの約5割が「転職を具体的に考えている」というデータもあります。
こうした“エンジニア大転職時代”では、従来のように一人ひとりに時間をかけて丁寧に育てるスタイルは、現実的ではありません。
「これからの育成はどうあるべきか？」「限られたリソースで、どうやってスキルを伸ばすか？」
本セミナーでは、こうした問いに対する実践的な解決策として、転職時代に適した「合理的な育成戦略」をご紹介します。
■大転職時代に適した合理的な育成とは
働き方が大きく変化する中、育成のあり方も見直しが求められています。
限られたリソースで最大の成果を引き出す、現実的かつ実践的な育成の仕組みが必要です。
本セミナーでは、その実現を支援するSaaSツール「G-COMPATH」 をご紹介します。
このツールは、社員が自らの現在地と目標を把握し、主体的に成長へ向かう「社員自律型 成長支援プラットフォーム」です。
技術スキル・資格・研修だけでなく、ソフトスキル（人間力）も定量的に管理可能で、
「社員の今を把握し、未来の成長を見える化」する仕組みを提供します。
導入にあたっては、部門単位でのスモールスタートが可能で、環境準備から約1週間で運用を開始できます。
当日は、実際の導入事例や操作デモを通じて、現場での具体的な活用イメージをご紹介します。
■こんな方におすすめ
・「部下がもっと主体的に成長してくれたら…」と感じているIT部門・開発現場のマネージャーの方
・「スキル把握や育成の優先順位が曖昧で、常に手探り…」と悩む部課長クラスの方
・「育成が大事なのは分かっているが、日々の業務に追われて手が回らない」と感じている方
・ 自社の育成戦略を見直したいと考えている経営層・人事・人材育成担当者の方
■管理職が感じる育成に対する本音
育成は管理職にとって避けて通れない重要な役割です。しかし、プレイングマネージャーが当たり前となり、転職が一般化した現在、育成についてこんな“本音”を抱える方も多いのではないでしょうか。
・ 頑張って育てた部下に辞められると悲しい
・ 育成にかける時間がどうしても確保できない
・ 育成は成果が見えにくく、評価もされにくい
これらは、育成の大切さを理解しているからこそ、多くの管理職が共通して感じている悩みです。
