『【再放送】【IT企業の管理者向け】エンジニア大転職時代における合理的な育成戦略』というテーマのウェビナーを開催

■管理職が感じる育成に対する本音

育成は管理職にとって避けて通れない重要な役割です。しかし、プレイングマネージャーが当たり前となり、転職が一般化した現在、育成についてこんな“本音”を抱える方も多いのではないでしょうか。

・ 頑張って育てた部下に辞められると悲しい

・ 育成にかける時間がどうしても確保できない

・ 育成は成果が見えにくく、評価もされにくい

これらは、育成の大切さを理解しているからこそ、多くの管理職が共通して感じている悩みです。





■エンジニア大転職時代、育成の常識はもう通用しない？転職が一般化した今、特にIT業界ではエンジニアの流動性がますます高まっています。ある調査によると、20代～40代のエンジニアの約5割が「転職を具体的に考えている」というデータもあります。こうした“エンジニア大転職時代”では、従来のように一人ひとりに時間をかけて丁寧に育てるスタイルは、現実的ではありません。「これからの育成はどうあるべきか？」「限られたリソースで、どうやってスキルを伸ばすか？」本セミナーでは、こうした問いに対する実践的な解決策として、転職時代に適した「合理的な育成戦略」をご紹介します。■大転職時代に適した合理的な育成とは働き方が大きく変化する中、育成のあり方も見直しが求められています。限られたリソースで最大の成果を引き出す、現実的かつ実践的な育成の仕組みが必要です。本セミナーでは、その実現を支援するSaaSツール「G-COMPATH」 をご紹介します。このツールは、社員が自らの現在地と目標を把握し、主体的に成長へ向かう「社員自律型 成長支援プラットフォーム」です。技術スキル・資格・研修だけでなく、ソフトスキル（人間力）も定量的に管理可能で、「社員の今を把握し、未来の成長を見える化」する仕組みを提供します。導入にあたっては、部門単位でのスモールスタートが可能で、環境準備から約1週間で運用を開始できます。当日は、実際の導入事例や操作デモを通じて、現場での具体的な活用イメージをご紹介します。■こんな方におすすめ・「部下がもっと主体的に成長してくれたら…」と感じているIT部門・開発現場のマネージャーの方・「スキル把握や育成の優先順位が曖昧で、常に手探り…」と悩む部課長クラスの方・「育成が大事なのは分かっているが、日々の業務に追われて手が回らない」と感じている方・ 自社の育成戦略を見直したいと考えている経営層・人事・人材育成担当者の方■主催・共催サン・エム・システム株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

