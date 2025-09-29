GATES GROUP株式会社、進成プロパティー株式会社をグループ会社化する戦略的M&Aを実施

GATES株式会社

GATES GROUP株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野雄志、以下「GATES GROUP」）は、進成プロパティー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：秋山大輔、以下「進成プロパティー」）の株式を取得し、グループ会社化する戦略的M＆Aを実施いたしました。これにより、GATES株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野雄志、以下「GATES」）の事業領域は東京首都エリアを越え、関西および九州エリアへと拡大されます。

本件は、両社の地域・事業ドメイン・人材といった多様な経営資源を融合し、互いの強みを最大限に活かしながら、新たな価値創出と成長を目指す戦略的なM＆Aです。国内での事業基盤を広げるとともに、GATES GROUPが現在進めているグローバル展開や資本市場への挑戦（NASDAQ上場準備中）においても、重要なステップとなります。

■進成プロパティーの概要とM&Aの背景

進成プロパティーは、大阪府に本社を置き、九州に支店を持つ不動産会社で、投資用不動産の売買、賃貸、仲介業務に加え、不動産および資産管理のコンサルティングサービスを提供しています。2016年の設立以来、進成プロパティーは関西と九州エリアにおける不動産の取得・販売において高い専門性と地域ネットワークを確立し、コミュニティを基盤としたビジネスモデルを展開してきました。

今回の事業統合により、両社の資産・専門知識・人材を統合し、不動産調達能力の強化、日本国内での市場シェア拡大を推進します。

GATESが東京首都エリアで築いてきた強固な存在感とネットワークに、進成プロパティーが関西・九州エリアで確立してきた事業基盤を融合させることで、国内主要地域をカバーする最適な体制が確立され、不動産投資インフラを構築、さらなる事業拡大へとつなげてまいります。

■今後の展望

今回のM&Aを通じ、両社の持つ資産・知見・人材を融合し、以下の戦略的取り組みを加速いたします。

・共同仕入・営業体制強化による全国横断型スキームの確立

・両社の顧客データ基盤を活用したリテンションマーケティングの強化

・DX・AI活用による業務効率向上

・人材交流と企業文化の融合を通じた組織の活性化

・GATES GROUPが展開するグローバル資本市場との接続を見据えたIR・上場体制の整備

これにより、GATESグループは、これまで以上に全国レベルでの広域かつ機動的なサービス提供が可能となり、日本全国からアジア・欧米投資家を巻き込んだ国際不動産投資ハブへの進化を実現してまいります。

■代表者対談 配信動画

「1000億を目指す 社長対談」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UWA1XXFzTLQ ]

YouTube

https://youtu.be/UWA1XXFzTLQ

■代表者コメント

GATES GROUP株式会社 代表取締役 関野 雄志

「今回のM&Aは、グループ会社のGATESがこれまで構築してきた全国の中でも特に首都圏中心の事業基盤に、関西・九州という新たな地域軸を加える“地理的・機能的拡張”の意味を持っています。

進成プロパティーの現場力、地場ネットワーク、柔軟な意思決定スピードは、GATESが目指す “地域と共に成長する不動産投資モデル” の実現において、極めて重要なピースとなります。

また、国内成長に加え、GATESグループが今後本格化させる国際展開・資本市場戦略（NASDAQ上場）においても、極めて重要なステップです。

地域分散・人的多様性・デジタル技術を備えたグループ体制を整えることで、投資家の皆さまに向けて世界水準の信頼性と透明性を備えた不動産投資プラットフォームを提供してまいります。」

進成プロパティー株式会社 代表取締役 秋山 大輔

「創業以来、私たちは “現場第一主義” のもと、お客様と地域の声に寄り添いながら、一つひとつの物件に想いを込めて価値を届けてまいりました。今回、志を同じくするパートナーと全国視点での挑戦が始まることに、大きな期待と決意を抱いています。

進成プロパティーは、GATESの全国展開への取り組みに参画し、事業統合を通じて地域社会にさらなる価値をお届けしてまいります。両社の強みを活かし、皆さまに長く信頼される企業グループを築いていく所存です。」

■会社概要

►GATES GROUP株式会社（GATES GROUP Inc.）

本社所在地： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表者 ： 代表取締役 関野 雄志

設立 ： 2018年5月

事業内容 ： 【GATES Auction】

・不動産投資・賃貸事業

・太陽光発電設備の買取・販売

・不動産リノベーション・再販

【GATES Funding】

・米国不動産事業

・不動産クラウドファンディング

WEBサイト： https://ir.gatestokyo.co.jp/

►GATES株式会社（GATES Inc.）

本社所在地： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表者 ： 代表取締役 関野 雄志

設立 ： 2011年8月

事業内容 ： ・不動産投資ワンストップサービス

・不動産投資クラウドファンディング

・産業用太陽光の発電設備の販売

WEBサイト： https://gatestokyo.co.jp/

►進成プロパティー株式会社（SINSEI PROPERTY Inc.）

本社所在地： 大阪府大阪市中央区今橋2-3-21 藤浪ビル4階

代表者 ： 代表取締役 秋山 大輔

設立 ： 2016年10月

事業内容 ： ・投資用不動産の売買・賃貸・仲介業務・賃貸仲介・賃貸管理等、

不動産に関するコンサルティング業務

・資産運用に関するコンサルティング業務

WEBサイト： https://sinseiproperty.co.jp/