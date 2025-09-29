三福グループが西条市「本谷温泉館」優先交渉権者に！

株式会社三福ホールディングス西条市「伊予の三湯」本谷温泉外観

三福グループの株式会社プログレッソ（本社：愛媛県伊予郡砥部町／代表取締役：中矢孝則）は、西条市が実施した「本谷温泉館等施設譲渡プロポーザル」において、優先交渉権者に選定されました。

現在は、西条市との間で最終的な契約締結に向けて調整を進めております。

契約が正式に成立した暁には、本谷温泉館をリニューアルし、地域の皆さまと観光客がともに楽しめる“交流拠点”として再生してまいります。地域経済の活性化と観光振興に貢献することを目指します。

西条市のシンボル「本谷温泉館」が新たな一歩

「伊予の三湯」として長年にわたり市民の憩いの場となり、観光客にも親しまれてきた本谷温泉館。四季折々の自然に囲まれた名湯は、西条の誇る観光資源のひとつです。この歴史ある温泉施設を未来へつなぐため、今回、西条市が実施した譲渡プロポーザルにおいて、三福グループの株式会社プログレッソが優先交渉権者に選ばれました。今後は協議を重ね、正式な譲渡契約の締結を目指します。

西条市の本谷温泉

三福グループが参画！観光 × 地域活性化のノウハウを提供

愛媛県松山市を中心に不動産・観光・温浴事業など幅広い事業を展開し、赤字に苦しんでいた温浴施設を黒字化へと導いてきた実績を持つ三福グループが、本谷温泉館の再生に参画します。

施設運営の効率化、集客プロモーション、地域イベントとの連携など、これまで培ったノウハウを活かし、「温泉に行きたい」だけでなく「ここに滞在したい」と思える場所づくりを実現します。

三福グループ代表コメント

本谷温泉館は、地域の歴史や文化とともに育まれてきた“西条の宝”です。今回、その大切な温泉について当社が優先交渉権をいただいたことを、大変光栄に感じております。今後は西条市と丁寧に協議を重ね、最終的な契約締結に向けて誠意をもって調整を進めてまいります。

契約が正式に締結されました際には、 本谷温泉館を未来へとつなぎ、訪れる人々の心に残る拠点へと磨き上げたいと考えております。三福グループの力を結集し、温泉から生まれる出会いや交流を広げることで、地域全体に笑顔と活気をお届けしてまいります。

三福グループ代表 中矢 孝則

会社概要

株式会社プログレッソ

〒791-2113

愛媛県伊予郡砥部町拾町92-2

代表取締役：中矢孝則

お問い合わせ先

株式会社三福ホールディングス

〒790-0964

愛媛県松山市中村2丁目1-3 三福本社ビル3階

TEL:089-913-1255