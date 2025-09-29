eラーニングの「活用されない壁」を打破！ 自律学習を定着させる『受講率向上支援サービス』提供開始 ～20年以上にわたる実績とノウハウで、企業の人材育成をトータルデザイン～

アルー株式会社

人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供を行うアルー株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：落合文四郎、証券コード：7043、以下：当社）は、eラーニングの受講率を飛躍的に向上させ、社員の自律学習を定着させる『受講率向上支援サービス（自律学習定着サポートプラン）』を2025年10月1日より提供開始いたします。

■サービス提供の背景：なぜeラーニングは活用されないのか？「４つの壁」を乗り越える

多くの企業が社員の自律的な学びを促すためのeラーニングを導入していますが、期待通りの活用に至らず、形骸化してしまうケースが少なくありません。eラーニングが活用されない主な要因として以下の「４つの壁」が存在します。

１）選択肢が多すぎて選べない ： 何を学べば良いか不明確で、学習意欲が低下

２）学習時間が確保できない ： 日常業務に追われ、学習の優先度が低下

３）何のために学ぶかわからない： 学習の目的意識が希薄で、モチベーションが維持できない

４）一人で続けられない ： 孤独な学習になりがちで、挫折しやすい

当社は20年以上にわたる企業の人材育成支援の実績から、eラーニングのコンテンツやシステムのみの導入だけでは不十分であり、「学習を支える仕組み」「企業文化への浸透」「継続的な学習環境づくり」こそが、自律学習を成功させる鍵であると確信しています。

■サービス概要：組織の成長段階に合わせた4フェーズ×6つの施策で“学び続ける組織”へ

本サービスは、企業の自律学習施策のタイプに合わせて段階的な移行を強力に支援します。

【自律学習の4つのタイプ】

タイプA：自律型学習 - 学習内容・方法の両面で、個人が自律的に選択できる

タイプB：公募型学習 - 学習内容には選択の余地があるが、学習方法には制約がある

タイプC：選択的必修型学習 - 学習内容は固定だが、学習方法には選択の余地がある

タイプD：統制型学習 - 学習の内容と方法の両方が一律で固定されている

さらに、各タイプの特徴を踏まえて、以下の６つの具体的施策を組み合わせ、貴社に最適な学習環境をトータルでデザインします。

１）学習ロードマップ・方向性の明確化：

「何を学ぶべきか」を迷わせない、明確な道筋を設計し、学習効果を最大化。

２）組織からの期待値・動機づけ：

経営層からの力強いメッセージにより、学習の意義と重要性を社員一人ひとりに浸透させ、主体的な行動を促進。

３）学習コミュニティ・相互支援：

一人で悩まず、仲間と共に学び成長できる仕組みを提供。情報交換や切磋琢磨を促し、学習の継続をサポート。

４）学習環境（LMS画面・操作性）の最適化：

使いやすさを追求したLMS設定により、学習への心理的・技術的ハードルを徹底的に除去。

５）継続的なコミュニケーション・リマインド：

適切なタイミングでのプッシュ通知や個別フィードバックで、学習習慣の定着を強力に支援。

６）進捗の可視化・PDCAサポート：

着実な成果へと導く、データに基づいた学習進捗の可視化と定期的なフィードバック。

■先行導入企業の例：eラーニング活用度合いが劇的に向上

本サービスの先行導入企業における成果

■料金プラン：課題と予算に合わせたプラン選択が可能

■関連サービス

● etudes Plus：https://etudes.jp/etudes-plus

LMS（学習管理システム）と、体系化された階層別・スキル別eラーニング教材を100種以上提供する受け放題サービスです。

● etudes Basket：https://etudes.jp/etudes-basket

厳選されたeラーニングコンテンツを企業のニーズに合わせて自由に組み合わせて提供するサービスです。



■アルー株式会社について

アルー株式会社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます ― all the possibilities

―」という Mission のもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材育成支援事業を行っています。 新入社員から経営者層までの幅広いレイヤーに対する階層別研修の実施をはじめ、グローバル人材や DX 人材の育成などのテーマ別教育プログラムの提供、さらにはラーニングマネジメントシステム「etudes」を用いた e ラーニングの提供などを通して、 組織や個人の成長を人材育成の側面から支援しています。 顧客ごとに個別最適化されたソリューションの提案および実施によって顧客企業の多様な課題を解決することを目指し、グループ全体で事業に取り組んでいます。https://www.alue.co.jp/

