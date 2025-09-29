ポテト愛が止まらない！ピカールのポテトフェスティバル

イオン株式会社

フランス発の冷凍食品専門店 Picard（ピカール）を展開するイオンサヴール株式会社（本社：東京都中央区）は、ただいま2025年9月22日（月）から10月26日（日）まで「ポテトフェスティバル(https://picard-frozen.jp/pages/potetofes2025)」を開催中です。人気のフレンチフライやグラタンなど多彩なポテト料理が揃うなか、10月3日（金）からのセレクトマルシェに合わせて、新商品「フリット・リュクス ケイジャンスパイスフレンチフライ」が発売開始となります。スパイシーな味が食欲をかきたてる一品は、秋の食卓をもっと楽しく彩る注目の新商品です。

ピカールのポテトをはじめとした野菜へのこだわり

・露地栽培と旬の収穫

自然のリズムに沿って育てたジャガイモや野菜を、最も美味しい時期に収穫。

・真冷凍・深冷凍技術

収穫後すぐに－30℃以下で急速凍結し、素材本来の風味や食感を守ります。ピューレやエクラゼなど、なめらかな食感を楽しむ商品でも違いが際立ちます。

・BIO認証やフランス産原料へのこだわり

農業大国フランスならではの高品質な素材やEU基準のBIO認証野菜を数多く使用。

・環境と家庭にやさしい冷凍

必要な分だけ取り出せるから食品ロス削減にも貢献。家庭の冷凍庫からサステナブルな暮らしを実現します。

下ごしらえが済んでいるため、オーブンやレンジで仕上げるだけ。忙しい日でも手軽に楽しめるポテトに相性のよいパンや肉料理、デザートを組み合わせれば、実りの秋にふさわしい食卓をより豊かに彩ります。また、夕食やお弁当、家飲みなど幅広いシーンで活躍し、季節の料理やおもてなしにも便利です。

セレクトマルシェ開催

期間：2025年10月3日（金）～10月5日（日）

※ピカール公式オンラインショップでは、翌日10月6日（月）AM10:00まで

■新商品紹介（セレクトマルシェより新発売）899円（税込）フリット・リュクス ケイジャンスパイスフレンチフライ 500g

外はカリッと香ばしく、中はホクホク。皮付きポテトの旨みにスパイスが香る、クセになる味わい。お酒のお供やディップと楽しむのもおすすめです。

■セレクトマルシェ特別価格

セレクトマルシェ期間中は、人気のポテト商品２品を特別価格でご提供いたします。

ジャガイモのリソレ(https://picard-frozen.jp/products/12270?_pos=1&_sid=d2b16dac3&_ss=r) 450g

通常599円→399円（税込）

ビンチェ種を使用した、内側はソフトで外側はサクサクとした食感が楽しめるキューブ型のジャガイモの付け合せです。

ジャガイモのロテサリー風(https://picard-frozen.jp/products/50852?_pos=1&_sid=7b2418a5b&_ss=r) 500g

通常999円→899円（税込）

ジャガイモをニンニクとタイムで風味付けしました。主菜や副菜としてはもちろん、ローストチキンや肉料理の付け合わせにもよく合います。

ポテトフェスティバル開催概要

期間：2025年9月22日（月）～10月26日（日）

※ピカール公式オンラインショップでは、翌日10月27日（月）AM10:00まで開催

実施店舗：ピカール直営11店舗、ピカール公式オンラインショップ

※プティピカール店舗は対象外です。

※店舗により在庫状況が異なる場合がございます。

ピカールのポテト商品はフレンチフライやグラタンのほか、ピューレ、パルマンティエなど多彩なラインアップをご用意しています。特設ページでは代表的な商品やアレンジレシピを詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

ポテトフェスティバル特設ページ :https://picard-frozen.jp/pages/potetofes2025

◆ピカールの商品を使ったレシピのご案内 :https://picard-frozen.jp/blogs/recipe※ピカールの商品を使用したいろいろなアレンジレシピを公開中です。

picard :https://picard-frozen.jp/pages/about

【本件に関するお問い合わせ先】

イオンサヴール株式会社 03-5651-7720

https://picard-frozen.jp/pages/contact

