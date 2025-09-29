「ゆるバース2025」グランプリは、おっきい こんのすけが受賞！

株式会社アスピレテック

グランプリは「おっきい こんのすけ」

ゆるキャラ日本一を決める「ゆるバース2025」（主催：ゆるキャラグランプリ実行委員会）において、刀剣乱舞ONLINEの「おっきい こんのすけ」がグランプリを受賞しました。

本年は、「ゆるキャラグランプリ」の後継イベントとして復活した「ゆるバース」として3回目の開催となりました。過去最多の299団体がエントリーし、公式サイトでの「ゆるナビ投票」（1人1日1票）に加え、Amazonを通じたふるさと納税やお買い物によって投票できる「ふるさと応援投票」、さらに2025年9月27日（土）・28日（日）に東京都墨田区・隅田公園で実施した決選投票の結果を合算して最終順位を決定する仕組みで、期間中多くのファンによる熱い応援のもと、白熱の戦いが繰り広げられました。

グランプリに輝いた「おっきい こんのすけ」は、2016年の初出場以来9年ぶり2度目の出場となるなか、獲得ポイントは113,511PTに達し、2位に2万PT以上の差をつけての栄冠となりました。

また9月28日（日）に実施した表彰式において、埼玉県下のご当地キャラクターの協力のもと、「ゆるバース2026 in さいたま新都心」の開催を発表しました。第4回となる次回大会では、さいたまスーパーアリーナ けやきひろばをメイン会場として、さらなる盛り上がりを目指します。

これからの「ゆるバース」にもご期待ください。

ゆるバース2025 最終順位（上位5位）

第1位 113,511PT おっきい こんのすけ（刀剣乱舞ONLINE・東京都）

第2位 89,708PT さかいさんだー（カズチャンネル・福井県）

第3位 61,616PT アピタン（ユニー・愛知県）

第4位 54,774PT 坂井ほや丸（福井県坂井市）

第5位 53,339PT るーたん（セキチュー・群馬県）

※最終順位と詳細は公式サイト「ゆるナビ」に掲載しております。

グランプリ受賞「おっきい こんのすけ」コメント

上位5位以内のキャラクターと表彰式プレゼンター（過去のグランプリ受賞キャラクター）での記念撮影

この度グランプリをいただきました、『刀剣乱舞ONLINE』の宣伝隊長 おっきい こんのすけです。

これからも刀剣文化を身近に感じてもらえるように活動をしてまいります。応援よろしくお願いいたします！

「ゆるバース2026 in さいたま新都心」開催概要（予定）

エントリー受付：2026年6月頃に開始

決選投票日程 ：2026年10月3日(土)・4日(日)

決選投票会場 ：さいたまスーパーアリーナ けやきひろば 他

※詳細は決まり次第、公式サイトにてご案内いたします（2026年春頃予定）

埼玉県下のキャラクターからサプライズで開催発表表彰式の様子表彰式参加キャラクターでの集合写真表彰式の様子表彰式の様子イベント概要

イベント名 ： ゆるバース2025（にせんにじゅうご）

開催形式 ： オンライン投票及びオフラインの決戦会場投票のハイブリッド開催

公式サイト ：https://www.yurugp.jp/

会社概要

会社名：株式会社アスピレテック

所在地：東京都千代田区神田須田町1-14-1 ヒューリック神田須田町ビル1階

URL ：https://aspira-tech.com

※当社はゆるバースのデジタルコンテンツ構築・運営および公式サイトの運営を行っております