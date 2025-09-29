『桃鈴ねね』が『麻雀格闘倶楽部Sp』に登場！「ホロライブ麻雀コラボリレー 桃鈴ねね」を開催！

株式会社コナミアミューズメント

株式会社コナミアミューズメントは、モバイルゲーム『麻雀格闘倶楽部Sp(マージャンファイトクラブエスピー)』にて、カバー株式会社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の『桃鈴ねね(ももすずねね)』とのコラボイベント「ホロライブ麻雀コラボリレー 桃鈴ねね」を9月29日(月)から開催することをお知らせします。

「ホロライブ麻雀コラボリレー」は、ホロライブタレントがコラボのバトンを繋いでいくゲーム内イベントです。第5弾となる今回のコラボリレーでは、人気タレント『桃鈴ねね』が新規描きおろしイラストと300種類以上の録りおろしボイスを収録したプチプロとしてゲーム内に登場します。

『桃鈴ねね』のさまざまなゲーム内アレンジアイテムが入手できる「桃鈴ねねコラボステップアップ10連招来」では、ステップに応じて『桃鈴ねね』のホロライブ公式楽曲「ねねちのギラギラファンミーティング」の対局BGMや「桃鈴ねねプチプロ【SR】(全3種のうちいずれか1体以上)」が入手できます。

また、対象の招来で獲得できる「桃鈴ねねプチプロ【SR】」のいずれかを入手すると、「ver.朝までパジャマー雀」および「ver.チーパオ」プチプロを入手できる10連招来が解禁されます。

ミニゲーム「ぷちじゃン！」や各種対局で条件を満たし勝利することで獲得できる「ぷちじゃンコイン」を一定数集めることで、コラボ仕様の卓背景などの対局を彩るさまざまなアレンジアイテムのほか、招来では獲得できない「桃鈴ねねプチプロ」のプチバージョンも獲得できます。

合わせて、キャンペーン期間中、コラボ記念の描きおろしイラストを使用した『桃鈴ねね』の「オリジナル特大アクリルスタンド」や「オリジナルアクリルスタンド」、「オリジナルe-amusement passカード」が当たる「ホロライブコラボ 桃鈴ねねがいっぱいキャンペーン！」を実施しています。

ぜひ、この機会に『麻雀格闘倶楽部Sp』をお楽しみください。

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/

▼「ホロライブ麻雀コラボリレー 桃鈴ねね」イベントトップページ

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/news/info/2025/0929/hololive/index.html

▼「ホロライブコラボ 桃鈴ねねがいっぱいキャンペーン！」イベントトップページ

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/campaign/mp9/

「ホロライブ麻雀コラボリレー 桃鈴ねね」イベント概要

【イベント開催期間】 開催中 ～ 2025年10月27日(月) 05:00

◆「桃鈴ねねプチプロ」が新登場！

イベント期間中、「桃鈴ねねコラボステップアップ10連招来」や「桃鈴ねねコラボ招来」のほか、各種イベントで新規描きおろしイラスト、300種類以上の録りおろしボイスをお楽しみいただける「桃鈴ねねプチプロ」が登場します。

「桃鈴ねねコラボステップアップ10連招来」では、ステップ数に応じて『桃鈴ねね』のホロライブ公式楽曲「ねねちのギラギラファンミーティング」や、コラボ仕様のリーチ棒や演出付きスタンプなど、対局を彩るアレンジアイテムが獲得できます。ステップ8では、「桃鈴ねねプチプロ【SR】」の中から1体が確定で獲得できます。

さらに、「桃鈴ねねプチプロ【SR】」のいずれかのプチプロを入手すると、『桃鈴ねね』の「ver.朝までパジャマー雀」および「ver.チーパオ」プチプロを入手できる10連招来が解禁されます。各招来の初回実施時には、卓背景をはじめとしたアレンジアイテムが特典として付属します。

◆イベント「ホロライブコラボCPU対局 桃鈴ねね」

「ホロライブコラボCPU対局 桃鈴ねね」は、CPU全員がさまざまな衣装の『桃鈴ねね』になり、たくさんの『桃鈴ねね』たちのCPUと対局できるモードです。

対局に勝利することで、コラボ限定アイテムやプチプロが獲得できる「ぷちじゃンコイン(桃鈴ねね)」を獲得できます。

麻雀の腕試しをしながら、ホロライブタレントとの特別な対局体験を楽しめるモードです。

◆ミニゲーム「ぷちじゃン！～桃鈴ねね～」

ミニゲーム「ぷちじゃン！」は、麻雀の要素を取り入れた、初心者でも楽しく簡単に遊べるゲームです。はじめに配られる9枚の手牌を入れ替えてシュンツやコーツを作り、相手に攻撃を与えることで相手のHPを0にすると勝利です。

ステージをクリアしてボスを倒すと、初回は必ず「桃鈴ねねプチプロ」のプチバージョンを入手できます。

◆コラボ仕様の各種アレンジアイテムをゲット！

ミニゲーム「ぷちじゃン！」や、各種対局で条件を満たし勝利することで「ぷちじゃンコイン(桃鈴ねね)」を獲得できます。

一定数集めることで、コラボ使用の「卓背景」や「オプションパーツ」などのアイテムや、「桃鈴ねねプチプロ」のプチバージョンなどをゲットできます。

「ホロライブコラボ 桃鈴ねねがいっぱいキャンペーン！」概要

期間中にホロライブコラボの各種招来を行うことでたまる「MP」を集めてキャンペーンサイトで応募すると、その場で抽選結果が確認できます。

先着で高さ約34cmの『桃鈴ねね』の「オリジナル特大アクリルスタンド」や2種類の絵柄の「オリジナルアクリルスタンド」や「オリジナルe-amusement passカード」が獲得できるほか、抽選でゲーム内

アイテムも獲得できます。

さらに、応募者全員にオリジナルイラストの待ち受け画像をプレゼントします。

【MP獲得期間】

獲得期間中 ～ 2025年10月27日(月) 05:00

【応募期間】

応募受付中 ～ 2025年10月29日(水) 15:00

詳細は下記キャンペーンサイトをご確認ください。

▼「ホロライブコラボ 桃鈴ねねがいっぱいキャンペーン！」サイト

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/campaign/mp9/

「ホロライブ」について

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive

ホロライブ所属タレント『桃鈴ねね』について

アイドルにあこがれて、異世界からやってきた女の子。

歌って踊ることとお絵描きが大好き。

たくさんの人に愛される存在になるべく、日々特訓中。(「ホロライブ」公式サイトから引用)

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@MomosuzuNene

・公式X：https://x.com/momosuzunene

『麻雀格闘倶楽部Sp』について

『麻雀格闘倶楽部Sp』は、日本プロ麻雀連盟公認のモバイル版無料オンライン対戦型麻雀ゲームです。

サポート機能を充実させることで初心者でも簡単にルールを覚えることができ、本格麻雀ゲームをお手軽にお楽しみいただけます。日本プロ麻雀連盟所属のMリーガーや有名プロ雀士との対局も可能で、「四人東風・半荘」「三人東風・半荘」の本格的な対局モードに加え、空き時間に楽しめる「四人一局」モードを搭載しています。

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』公式Xアカウント

https://x.com/mfcsp573

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』アプリ ダウンロードはこちら

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id640023408

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.mfcsp

「KONAMI Gamesストア」について

「KONAMI Gamesストア」は、KONAMIが提供するゲームアイテムを購入できるWEBストアです。

購入したアイテムは、お客さまがKONAMI IDに連携したゲームアカウントに追加されます。

『麻雀格闘倶楽部Sp』では、ゲーム内で使用できる「雀石」などをお得に購入できます。

決済手段として、クレジットカードや「PASELI」などの電子マネーが利用可能です。

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』「KONAMI Gamesストア」公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/web/mfcsp_games_store.html

タイトル:麻雀格闘倶楽部Sp

メーカー:KONAMI

配信日:配信中

ジャンル:オンライン対戦麻雀ゲーム

価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

著作権表記: (C) COVER (C)Konami Digital Entertainment (C)Konami Amusement

対応OS:【Android】 Android6.0以降【iOS】 iOS13.0以降

お問合せ先:お客様相談室

TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：以下サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください

https://www.konami.com/games/inquiry/jp/