「pop’n music」シリーズ27周年を記念した「pop′n Cheers! Project」がスタート
株式会社コナミアミューズメントは、アミューズメント施設向け音楽ゲーム「pop'n music」シリーズの稼働27周年を記念したプロジェクト「pop'n Cheers! project」を9月28日(日)から開催していることをお知らせします。
本イベントは、「pop'n music」の新筐体稼働に向けて、プレーヤーと「pop'n music」を応援する参加型プロジェクトです。
9月28日(日)の「pop'n music」の稼働開始27周年当日にプロジェクト特設サイトを公開し、10月1日(水)からは楽曲やキャラクター、ゲーム内容、イベントなど、さまざまなプレーヤーの「お願い」を募集する「お星さまにまたお願い！」を皮切りに、多彩な公募企画を順次展開します。
プロジェクト特設サイトでは、公募情報に加え、イベント情報や新筐体に関する最新情報も随時掲載を予定しています。
さらに、「pop'n music」公式X(@popn_team(https://x.com/popn_team))にて、プロジェクト始動投稿をリポストした方の中から抽選で29名さまに特製「e-amusement passカード」があたる「pop’n Cheers! project公開記念 フォロー&リポストキャンペーン」も実施します。
また、9月28日(日)から「pop'n music」公式Xでは毎日のキャラクターの誕生日投稿や「pop'n music」の音楽を手掛けるアーティストによる特別投稿などを通じて、新筐体稼働までの期間を盛り上げていきます。
コナミアミューズメントは今後も、音楽ゲームを通じてより多くのお客さまに「面白い」「楽しい」をお届けしていきます。
▼『pop'n music Jam&Fizz』公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/popn/jamfizz/
▼「pop'n music」公式X
https://x.com/popn_team
▼「pop'n Cheers! project」イベント特設サイト
https://p.eagate.573.jp//game/popn/popn29/special
pop'n Cheers! Project 「お星さまにまたお願い！」概要
【応募期間】
2025年10月1日(水)12:00 ～ 2025年11月2日(日)28:00
＜応募方法＞
プロジェクト特設サイトにて「いつ・どこで・だれが・なにをした」ゲーム形式で、自由記述欄と助詞選択(ラジオボタン)を組み合わせて「お願い」を投稿できます。
応募フォームは3つの自由記述欄と、間に入る助詞(選択式)で構成されています。
助詞はそれぞれ4つの選択肢から1つを選びます。
自由な発想でご記入ください。
＜結果発表＞
結果発表は「pop'n Cheers! Project』特設サイトにて行います。
「pop’n Cheers! project公開記念 フォロー&リポストキャンペーン」概要
【キャンペーン対象期間】 応募期間中 ～ 2025年10月5日(日)23:59
＜参加方法＞
１. 「pop’n music」公式Xアカウント(@popn_team(https://x.com/popn_team))をフォローします。
２. キャンペーン期間中に対象ポストをリポストします。
３. 抽選で29名さまに特製「e-amusement passカード」をプレゼントします。
＜応募条件＞
・「ポストを非公開にする」設定をしていない方
・日本国内にお住まいの方
＜当選発表について＞
当選者には、キャンペーン終了後1週間程度で「pop’n music」公式Xからダイレクトメッセージにてご連絡を予定しています。
「pop’n music」シリーズについて
「pop'n music」シリーズは、1998年にアミューズメント施設で稼働を開始した音楽ゲームです。
幅広い楽曲と個性豊かで可愛らしいキャラクターが特徴で家庭用ゲームなど様々なプラットフォームでリリースし長年お客さまから支持をいただいています。
タイトル:pop’n music 新筐体
メーカー:KONAMI
稼働日:未定
ジャンル:音楽ゲーム
プレー人数:1～2人
著作権表記:(C)Konami Amusement
稼働施設:全国アミューズメント施設
お問合せ先:お客様相談室
TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)
メール：以下サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。
https://www.konami.com/games/inquiry/jp/