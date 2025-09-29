【リーガロイヤルホテル広島】笑顔あふれるクリスマスを、ホテルのレストランで。『クリスマス限定メニュー』を販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 / 総支配人 室敏幸）は、12月20日（土）から25日（木）の6日間、館内レストラン6店にてクリスマスを華やかに彩る期間限定特別メニューを提供します。また、クリスマス期間前や後にも、アーリー＆レイトクリスマスとして一部の店舗でクリスマスメニューを販売します。

クリスマスビュッフェ（イメージ）

【URL】 https://www.rihga.co.jp/hiroshima/christmas2025

恋人やご夫婦でのデート、ご家族・ご友人とのクリスマスディナーなど、シーンやお好みに合わせてお選びいただけるようレストラン6店舗にて限定メニューをご用意。広島市内のホテルで一番空に近いレストラン、最上階33階の「レストラン シャンボール」と「スカイダイニング リーガトップ」では、彩り鮮やかな前菜をはじめ、黒毛和牛を使ったメインなど、豪華食材を活かしたフレンチのコースを提供します。さらに「レストラン シャンボール」では、ランチでもクリスマス限定コースをご堪能いただけます。また、「鉄板焼なにわ」では、焼き手が目の前で繰り広げるライブ感溢れる演出と、贅を尽くした食材が織り成すコースを味わえます。「ダイニング ルオーレ」では、ローストチキンや苺の出来立てショートケーキなどクリスマス限定メニューを揃え、大人も子どもも楽しめるビュッフェスタイルでご用意いたします。

そして、「日本料理 鯉城」では、洋風アレンジのクリスマス会席をご用意。「チャイニーズダイニング リュウ」では、12月1日（月）から盛り付けをクリスマス仕様に変更したメニューでお客様をお迎えします。

たいせつな方とリーガロイヤルホテル広島でしか味わえないクリスマスをお過ごしください。

- 『レストラン クリスマス特別メニュー』詳細

※提供時間は店舗により異なります。

※料金は、税金・サービス料を含みます。

※メニュー内容は、食材の入荷状況により変更になる場合がございます。

【期間】 2025年12月20日（土）～25日（木）

※店舗により異なります。

※早期予約特典やリーガメンバーズ会員様限定価格など店舗により特典がある場合がございます。詳細はHPにてご確認ください。

■33階 「レストラン シャンボール」

ホテル最上階に広がる中世の古城をイメージした落ち着きのある空間では大人のためのクリスマスを味わえます。

【ランチ提供期間・時間】 12月13日（土）～25日（木）11：30～14：30

【ディナー提供時間】 12月13日（土）～25日（木）17：30～21：00

※12月20日（土）・24日（水）は2部制（17：30 / 20：00）

※コースにより提供時間が異なります。

クリスマスディナー「Ange（アンジュ）」1名様 28,000円

クリスマスディナー「アンジュ」（イメージ）- アミューズブーシュ2025 スナック- オマール海老ゆっくりと蒸し上げウイキョウのコンポートとサラダ仕立てに クリュスタッセのクレームスフレとキャビア【オシェトラ】を合わせて- 香ばしくグリエした広島熟成どり腿肉と蝦夷鮑のパイ包み焼き 芳醇な香りのピノ・ノワールのソースで- さくさくに鱗を焼き上げた赤甘鯛 そのエキスのスープ・ド・ポワソンでフレゴーラのリゾットに ムール貝のラヴィオリ仕立てとシャンパーニュのソースとともに- 特上黒毛和牛フィレ肉のロティとフォワグラのポワレを“ロッシーニ” スタイルで 芳醇な香りの黒トリュフのソースペリグー- ヴァシュラン 苺・ホワイトチョコ・マスカルポーネのアンサンブル

クリスマスランチ「Noel Dejeuner（ノエル デジュネ）」 1名様 11,500円

全8品。国産牛フィレ肉のポワレなど特別な日にふさわしい食材を使用したコース。

クリスマスランチ「ノエル デジュネ」（イメージ）



※2名様より承ります。

※ご利用は中学生以上のお客様とさせていただきます。

※男性のお客様は襟付きのシャツの着用をお願いいたします。

※12月20・24日のディナーは、通常コースの販売を休止のうえ、クリスマスメニューのみのご提供と

なります。

※12月20・24日の「Ange」ご注文のお客様限定で窓際確約プランのご用意もございます。

■33階 「スカイダイニング リーガトップ」

ホテル最上階に位置し、広島市街の煌めく夜景が満喫できるレストランでロマンティックなディナーを。

【提供時間】12月13日（土）～25日（木）17：30～21：00

※12月20日（土）・24日（水）は2部制（17：00 / 19：30）

クリスマスディナー「Neige（ネイジュ）」 1名様 20,000円

クリスマスディナー「ネイジュ」（イメージ）- オードブルヴァリエ “クリスマス”- クリスタルフィルムで包み焼きにした広島熟成どり腿肉クリュスタッセのミネストローネ風- 香ばしく焼き上げた瀬戸内産真鯛イベリコ豚のチョリソのクレームとともに- 国産黒毛和牛サーロインのグリエ 赤のソースで- エピスを纏ったリンゴのセミフレッド

＊他、「Etoile（エトワール）」23,000円もございます。



※2名様より承ります。

※ご利用は中学生以上のお客様とさせていただきます。

※12月20・24日のディナーは、通常コースの販売を休止のうえ、クリスマスメニューのみのご提供となります。

※12月20・24日の「Etoile」ご注文のお客様限定で窓際確約プランのご用意もございます。



■6階「鉄板焼なにわ」

豪華食材を使用しクリスマスにふさわしい心躍るコースをご用意。絶妙な焼き加減で食材の旨みを堪能できます。

【提供時間】12月20日（土）～25日（木）17：00～21：00

※12月22・23日は17：30～

※12月20・21・24・25日は4部制

（12月20・21日17：00 / 17：30 / 19：00 / 19：30）

（12月24・25日17：00 / 18：00 / 19：00 / 20：00）

クリスマスディナー「Premium（プレミアム）」 1名様 25,000円

クリスマスディナー「プレミアム」（イメージ）- 小さなオードブル ポルチーニ茸とポテトのグラタン- マグロと北海道産帆立貝柱のグリエ キャビア飾りのクリスマス風- 活オマール海老の鉄板焼き アメリケーヌソース- 極上黒毛和牛100gフィレ肉の鉄板焼き フォアグラソテー添え おろしたての吉和産本わさび添え・こだわりの塩3種- 彩り焼き野菜3種～ホワイトアスパラガス・安納芋・紅心大根～- 伝統の味 ガーリックライス- 汁物、香物- お楽しみ クリスマスデザート- コーヒー

＊他、「聖夜」20,000円、「白雪」22,000円のコースもございます。

※2名様より承ります。

※12月20・21・24・25日のディナーは、通常コースの販売を休止のうえ、クリスマスメニューのみのご提供となります。

■1階「ダイニング ルオーレ」

ランチとディナーは種類豊富なビュッフェで子どもも大人も楽しめるルオーレ。目の前で仕上げるライブキッチンでは、出来立てショートケーキや牛肉の鉄板焼きを味わえます。

クリスマスビュッフェ（イメージ）

【提供期間】 12月20日（土）～25日（木）

【料金】 ※大人1名様につき未就学のお子様1名無料 ※シニア料金あり

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2146_1_50d3e6aa4c68f92007ea97e5557b83ba.jpg?v=202509290856 ]

【メニュー（一例）】

☆印のメニューはランチのみ提供 ★印のメニューはディナーのみ提供

■ライブキッチン

牛肉の鉄板焼き / オムライス デミグラスソース☆ / パルミジャーノチーズのリゾット★ / 苺の出来立てショートケーキ

■ビュッフェメニュー

冬野菜のバーニャカウダ / ローストチキン/ ラザニア / カルボナーラ / トマトチーズフォンデュ 野菜 バゲット添え / ピンチョス / 金目鯛とムール貝のブイヤベース / 合鴨のポワレ リンゴのキャラメリゼ添え★ / サラダ / パン ほか

■デザート

クレープシュゼット / フォンダンショコラ / タルトタタン / 抹茶風味のオペラ / 抹茶風味のティラミス / 洋梨のタルト / スノーボールクッキー / フレッシュフルーツ2種 ほか 全16種

【ドリンクメニュー】

●アルコール / ノンアルコール（全50種）

［生ビール / 樽生ワイン（スパークリング・赤・白） / カクテル各種 / ノンアルコールカクテル各種 / ソフトドリンク各種 ほか］

●ソフトドリンク（全7種）

［コーラ / ジンジャエール / ウーロン茶 / ジュース各種 ほか］

■6階「チャイニーズダイニング リュウ」

“調和”と“融合”をコンセプトに、ダイナミックかつ繊細な中国料理をクリスマス仕様の盛り付けで味わえます。

【提供期間】 12月1日（月）～26日（金）

【提供時間】 11:30～14：30 / 17：30～21：00

「エクセレントクリスマスコース」 1名様 21,000円

エクセレントクリスマスコース（イメージ）

※2名様より承ります。

- Ryu特製前菜盛り合わせ- フォワグラのフラン 上海蟹味噌あん- 黒毛和牛フィレ肉の黒胡椒炒め 芋製籠盛り- ヨシキリザメ尾びれの醤油煮込み- 千葉県産イセエビのチリソース チーズのせ オーブン焼き 揚げパン添え- あっさり葱そば- 本日のデザート3種盛り合わせ

■6階「日本料理 鯉城」

和の趣あふれる落ち着いた空間で、豪華食材を丁寧に仕立てた心ほどける優しい味わいをご堪能ください。

【提供期間】 12月1日（月）～31日（水）

【提供時間】 11:30～14：30 / 17：30～21：00

「鯉城会席クリスマススペシャル～オマール海老＆黒毛和牛～」 1名様 14,000円

鯉城会席クリスマススペシャル（イメージ）

※2名様より承ります。

- 鮟肝の柚庵蒸し- 海老芋胡麻豆腐の吸物 透かし蕪 柚子- 本日の造り2種盛り合わせ- 炙り河豚と鉄皮の煮凝り とろろ酢掛け- オマール海老の焼き茶碗蒸し 広島県産ほうれん草のソース- 黒毛和牛の食べ比べ 藻塩とわさび醤油で- 黒毛和牛のしぐれ煮茶漬け- 香物- 水菓子

- リーガロイヤルホテル広島について

1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つの世界遺産（原爆ドーム、宮島）も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。

