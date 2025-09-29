「成長環境提供企業認証2025」新規審査通過企業の開示について

一般社団法人企業価値調査機構

市場調査・分析、企業動向分析を行う一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下「企業価値調査機構」）は民間発企業認証を2025年2月より開始し、新たに8社情報開示となりましたのでご報告いたします。

成長環境提供企業認証2025

https://g-company.online/

※成長環境提供企業認証とは？（2024年11月7日リリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000134485.html

※2025年度"成長環境提供企業認証" 審査項目開示のお知らせ（2025年1月19日リリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000134485.html

認定企業情報

010 株式会社有田水交社

企業サイト https://www.aritasuikousha.com/

011 株式会社東名通商

企業サイト https://toumei.a.bsj.jp/

012 橋梁技建株式会社

企業サイト https://www.kyoryogiken.co.jp/

013 株式会社立島工業

企業サイト https://www.tateshimakogyo.com/

014 後藤運送株式会社

企業サイト https://goto-transport.com/

015 株式会社NBSマネジメント

企業サイト https://nbsm.co.jp/

016 継成工業株式会社

企業サイト https://keiseikougyo.com/

017 株式会社ドライブステージ

企業サイト https://www.drivestage.com/

概要・ロゴデザイン

＜認証マークに込めた想い＞

「G」「拡大・成長」「20」 放射線状に広がるシンボルマークは拡大や成長を表しております。またマークは20項目にちなんで20本の線から構成されております。1-001の部分001は企業毎に番号が付与されます。

＜認定後の納品物＞

・成長環境提供企業サイト内での企業紹介

・企業認証ロゴ贈呈

・認定証贈呈

