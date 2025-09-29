「成長環境提供企業認証2025」新規審査通過企業の開示について

一般社団法人企業価値調査機構


市場調査・分析、企業動向分析を行う一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下「企業価値調査機構」）は民間発企業認証を2025年2月より開始し、新たに8社情報開示となりましたのでご報告いたします。



成長環境提供企業認証2025


https://g-company.online/



※成長環境提供企業認証とは？（2024年11月7日リリース）


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000134485.html



※2025年度"成長環境提供企業認証" 審査項目開示のお知らせ（2025年1月19日リリース）


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000134485.html



認定企業情報



010 株式会社有田水交社


企業サイト https://www.aritasuikousha.com/



011 株式会社東名通商


企業サイト https://toumei.a.bsj.jp/



012 橋梁技建株式会社


企業サイト https://www.kyoryogiken.co.jp/



013 株式会社立島工業


企業サイト https://www.tateshimakogyo.com/



014 後藤運送株式会社


企業サイト https://goto-transport.com/



015 株式会社NBSマネジメント


企業サイト https://nbsm.co.jp/



016 継成工業株式会社


企業サイト https://keiseikougyo.com/



017 株式会社ドライブステージ


企業サイト https://www.drivestage.com/



概要・ロゴデザイン




＜認証マークに込めた想い＞
「G」「拡大・成長」「20」 放射線状に広がるシンボルマークは拡大や成長を表しております。またマークは20項目にちなんで20本の線から構成されております。1-001の部分001は企業毎に番号が付与されます。



＜認定後の納品物＞


・成長環境提供企業サイト内での企業紹介


・企業認証ロゴ贈呈


・認定証贈呈





会社概要



企業名
一般社団法人企業価値調査機構

本店所在地
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号

事業内容
当法人は、企業価値の調査を通じ、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上、男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
　⑴　企業価値の審査・調査
　⑵　企業価値の認定・掲示
　⑶　企業が所有する学術及び科学技術、芸術などの無形資産の調査
　⑷　その他当法人の目的を達成するために必要な事業
※定款第3条（目的）

法人番号
7010005036503

お問い合わせ
info@cvr-institute.com