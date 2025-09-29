山形県商工会連合会　令和7年度「経営革新塾」開催状況について

山形県商工会連合会

【概要】

山形県商工会連合会（所在地：山形市城南町、会長：高橋智之）では、令和7年7月より中小企業・小規模事業者の経営力向上を目的とした「経営革新塾」を県内7地区で順次開催しており、北村山地区では7月24日より好評開催中です。今後も各地区の特色を活かしたプログラムを展開し、持続的な経営支援を行ってまいります。

【開催の背景と目的】

現在、中小企業・小規模事業者は円安・物価高・人件費増といった大きな経営環境の変化に直面しています。これらの課題を乗り越え、自立した経営を確立するためには、経営計画の策定と目標達成への明確なビジョンの構築が不可欠です。

本塾では、AI・デジタル技術の急速な普及に対応した実践的手法を学び、AI時代における競争優位性の確立を支援します。

【地区別開催状況・予定】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166318/table/10_1_ca980d347eeca36927ce12d51085b969.jpg?v=202509290856 ]

◆ 北村山地区（開催中）

三越伊勢丹バイヤーによる「選ばれる商品・ブランド」セミナー地域ビジネス創出・等身大起業支援Instagram×Googleマップ活用の個別指導

◆ 東南村山地区（10月開始）

「AI時代の売る力を磨こう！」をテーマとした実践型セミナー生成AIとCanvaを活用した広告制作実習個別相談による事業所訪問指導

◆ 西村山地区（10月開始）

「儲けを出し続ける経営戦略」の実践的構築財務戦略と売上の見える化PDCAサイクルの実践指導

◆ 東置賜地区（10月開始）

ECショップ専門家による「0円ネットショップ」構築Instagram投稿術とCanvaデザイン実習生成AI活用によるコンテンツ制作術

◆ 西置賜地区（11月開始）

SNS活用の悩みや疑問を徹底解決オンライン同時配信による広域参加対応各SNSの特徴とメリットの実践的解説

◆ 最上地区（11月開始）

生成AI、SNS、DXを通じて経営戦略の見直し、集客力向上と業務効率化のためのデジタル技術活用

◆ 庄内地区（開催中）

「売れる仕組みづくり」の基礎から応用ショート動画活用による売上・採用力強化Canvaによるノンデザイナー向け販促ツール制作【実践重視の特徴】

1. ハンズオン形式の実習

講義だけでなく、実際にツールを使った実践型学習で即戦力となるスキルを習得

2. 個別相談によるフォローアップ

各受講者の具体的課題に対応したマンツーマン指導により実際の事業改善を実現

3. 地域特性に合わせたプログラム

各地区の産業特性や課題に応じたカスタマイズされたカリキュラムを提供

4. 継続的支援体制

受講後もエキスパートバンク事業等により、継続的な経営支援を実施

まだ間に合います！各地区で参加者を募集中です

本塾では、AIの効率性を活用しつつも、「誰が」「どんな想いで」「どれだけ手間をかけて」というストーリーに価値を見出すことの重要性を伝えています。完璧なAI生成コンテンツより、事業者自身の想いが込められた不完全さにこそ真の差別化があることを実践を通じて学んでいただきます。

【期待される効果】売上向上：デジタル活用による新規顧客獲得業務効率化：AI・ITツール活用による生産性向上競争力強化：独自の経営戦略による差別化後継者育成：次世代経営者の実践的スキル向上地域活性化：地域密着型ビジネスの創出促進【申込み・問い合わせ】

各地区の商工会または下記連絡先までお問い合わせください。

山形県商工会連合会 企業支援課

住所：〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル14階TEL：023-646-7211担当：小笠原・藤尾【今後の展開】

山形県商工会連合会では、本事業を通じて得られた成果を基に、来年度以降もより充実したプログラムを継続実施し、県内中小企業の持続的成長を支援してまいります。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

山形県商工会連合会 企業支援課

TEL: 023-646-7211

担当：小笠原・藤尾