【10/10(金)開催】防災フォーラム2025

株式会社清和ビジネス（本社：東京都中央区 代表取締役：勝本 浩史）は、10月10日（金）に「防災フォーラム2025～事業継続、それは企業の使命～」を開催いたします。

≪防災フォーラム2025について≫

防災用品・備蓄品の整備からBCPの策定・運用まで、非常時の備えとして総務部門に求められる役割は多岐にわたります。しかし、日々の業務の中で「防災だけに多くの時間を割くのが難しい」という声はよく聞かれます。そこで今年も、実務に役立つ情報と製品を一度にご覧いただける場として「防災フォーラム2025」を開催いたします。

今年は「BCP（事業継続）」にフォーカスし、非常時に役立つ防災用品・災害対策用品を展示。実際に手に取って体感いただけるほか、「備え・防災・BCP策定アドバイザー」として活躍する高荷智也氏を講師に迎え、「BCP（事業継続計画）」に関する特別セミナーも実施いたします。災害時に本当に必要な備えとは何か？を考えるヒントを、専門的な視点からお届けします。

貴社の防災対策を見直すきっかけとして、また今後の製品導入・備蓄品選定の検討の場として、ぜひご活用ください。

【展示概要】

日時：2025年10月10日（金） 10：00～18：00

会場：「UN:O」 清和ビジネス サテライトオフィス 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル103

参加費：無料

お申込み〆切：2025年10月9日（木）17:00

（お申込多数の場合、受付を締め切らせていただく場合がございます。）

来場特典：最新の防災用品カタログ／オリジナルノベルティ（防災用品）

※予告せずにプログラムが変更になる場合があります。同業者のご参加はお断りさせていただく場合がございます。

■株式会社清和ビジネス 会社概要

会社名 ：株式会社清和ビジネス

住所 ：東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル6階/7階

代表者 ：代表取締役 勝本 浩史

設 立 ：昭和37年4月

資本金 ：1億円

従業員数：340名

業務内容：オフィスソリューション事業（オフィス構築）

購買ソリューション事業（アスクル代理店）

専門施設ソリューション（教育施設、医療施設、研究施設、物流施設）

事業免許：一級建築士事務所 東京都知事第45021号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（般-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-7）第20997号

事務機器商（古物商） 東京都公安委員会 第301040408068号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第622号

高度管理医療機器等販売業・貸与業 第5502185469号

