東証グロース市場上場の株式会社笑美面が「請求管理ロボ for Salesforce」を採用

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374、以下「ROBOT PAYMENT」）は、請求・債権管理システム「請求管理ロボ」が、株式会社笑美面に採用されたことをお知らせします。

請求・債権管理システム「請求管理ロボ」

「請求管理ロボ」は、請求書発行だけではなく決済・債権管理を付加した「請求業務負荷を約80％削減する」サービスです。これまで手作業で行っていた、請求・集金・消込・催促といった請求業務や債権管理をすべて自動化し、経理の業務負荷・債権リスクを減らします。クレジットカード決済・口座振替・銀行振込など、豊富な決済手段を低い手数料でラインアップしており、顧客数・請求件数の急激な増加へ対応することで企業の競争力を高めます。

請求管理ロボ：https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/(https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata?utm_source=pr&utm_medium=PR%20TIMES&utm_id=press&utm_term=45929)

請求管理ロボ for Salesforce：https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/appexchange_mov/(https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/appexchange_mov/?utm_source=pr&utm_medium=PR%20TIMES&utm_id=press&utm_term=45929)

概要

介護・福祉領域でシニアホーム紹介事業を展開する株式会社笑美面は、請求業務の一元管理と効率化を実現するため、ROBOT PAYMENTが提供する請求・債権管理システム「請求管理ロボ for Salesforce」の導入を決定いたしました。

これまで経理財務部門に限定されていた請求業務を全部署で対応可能な体制へと移行させ、Salesforce(R)上の顧客データを活用した迅速かつ正確な請求プロセスを構築します。本導入により、月に100～200件発生するシニアホームへの紹介料請求をSalesforce(R)上で完結させ、事業成長を加速させる基盤を整えます。

株式会社笑美面について

日本初のインパクトIPO企業として、超高齢社会が抱える「介護家族の負担」と「シニアホームに関する情報不足」という課題に向き合い、事業を通じて介護家族にとって「シニアホーム介護の利用が「『ポジティブ／当たり前』になっている状態」をつくりだすことで、家族が「心の介護」に向き合い、高齢者が笑顔でいられる社会の実現を目指しています。

コーポレートサイト：https://emimen.co.jp/

「請求管理ロボ」採用背景

株式会社笑美面では従来、請求書発行に既存の会計システムとExcelを併用しており、業務フローが分散化している点に課題を抱えていました。また、既存システムの仕様上、請求書発行時に自動で仕訳が作成されるため、経理財務部門の担当者しか操作できず、他部署の担当者が請求業務に介在できない状況でした。

そこで、以下の3点を評価いただき「請求管理ロボ for Salesforce」を導入いただきました。

- Salesforce(R)の画面上で請求から債権管理まで完結できる操作性- 経理財務以外の担当者も利用できる柔軟な権限設定- Excel管理からの脱却と請求データの一元化

その他、以下URLに請求管理ロボの導入事例をラインアップしています。

https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/case-studies/(https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/case-studies/?utm_source=pr&utm_medium=PR%20TIMES&utm_id=press&utm_term=45929)



株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

社名 ：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）

所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 ：2000年10月

代表 ：代表取締役執行役員CEO 清久 健也

企業サイト ：https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧 ：https://www.robotpayment.co.jp/service/