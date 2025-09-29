もう「売れても儲からない」は卒業！利益をしっかり残すための価格戦略セミナー受講者募集！

鳥取県商工会連合会


会社の「儲けの仕組み」を見える化し、事業を続けるために必要な売上・利益について分かりやすく解説するセミナーを開催します。
講師には、やさしい口調と丁寧な説明で全国各地から大好評を得ている 伊藤慎悟氏 をお迎えします。


今回のセミナーでは、仕入れ・エネルギー価格の高騰や賃上げなどの状況を踏まえ、
「価格にどう反映すべきか」
「価格を上げても選ばれるためには何が必要か」
を一緒に考えます。


「値上げが怖い」
「利益が残らない」
「価格の決め方がわからない」


そんな経営者の悩みを、実践的なヒントとワークを通じて解決に導く内容です。


ぜひ、経営にご活用ください。



開催日時　　２０２５年１１月１０日　月曜日　　１３:３０～１６:３０


対象者　　　鳥取県内商工業者


講　師　　　中小企業診断士　伊藤慎悟　氏


会場　　　　リアル会場　　鳥取県商工会連合会　３階


　　　　　　配信　会場　　中部商工会産業支援センター


　　　　　　　　　　　　　湯梨浜町商工会


　　　　　　　　　　　　　三朝町商工会


　　　　　　　　　　　　　北栄町商工会


　　　　　　　　　　　　　琴浦町商工会


　　　　　　　　　　　　　西部商工会産業支援センター


　　　　　　　　　　　　　日野町商工会


持ち物　　　電卓


申込先　　　https://x.gd/yW1C5


問合せ先　　鳥取県商工会連合会　経営企画課


　　　　　　0857-31-5555　