もう「売れても儲からない」は卒業！利益をしっかり残すための価格戦略セミナー受講者募集！
鳥取県商工会連合会
会社の「儲けの仕組み」を見える化し、事業を続けるために必要な売上・利益について分かりやすく解説するセミナーを開催します。
今回のセミナーでは、仕入れ・エネルギー価格の高騰や賃上げなどの状況を踏まえ、
「値上げが怖い」
講師には、やさしい口調と丁寧な説明で全国各地から大好評を得ている 伊藤慎悟氏 をお迎えします。
「価格にどう反映すべきか」
「価格を上げても選ばれるためには何が必要か」
を一緒に考えます。
「利益が残らない」
「価格の決め方がわからない」
そんな経営者の悩みを、実践的なヒントとワークを通じて解決に導く内容です。
ぜひ、経営にご活用ください。
開催日時 ２０２５年１１月１０日 月曜日 １３:３０～１６:３０
対象者 鳥取県内商工業者
講 師 中小企業診断士 伊藤慎悟 氏
会場 リアル会場 鳥取県商工会連合会 ３階
配信 会場 中部商工会産業支援センター
湯梨浜町商工会
三朝町商工会
北栄町商工会
琴浦町商工会
西部商工会産業支援センター
日野町商工会
持ち物 電卓
申込先 https://x.gd/yW1C5
問合せ先 鳥取県商工会連合会 経営企画課
0857-31-5555