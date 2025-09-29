もう「売れても儲からない」は卒業！利益をしっかり残すための価格戦略セミナー受講者募集！

鳥取県商工会連合会

会社の「儲けの仕組み」を見える化し、事業を続けるために必要な売上・利益について分かりやすく解説するセミナーを開催します。

講師には、やさしい口調と丁寧な説明で全国各地から大好評を得ている 伊藤慎悟氏 をお迎えします。

今回のセミナーでは、仕入れ・エネルギー価格の高騰や賃上げなどの状況を踏まえ、

「価格にどう反映すべきか」

「価格を上げても選ばれるためには何が必要か」

を一緒に考えます。

「値上げが怖い」

「利益が残らない」

「価格の決め方がわからない」

そんな経営者の悩みを、実践的なヒントとワークを通じて解決に導く内容です。

ぜひ、経営にご活用ください。

開催日時 ２０２５年１１月１０日 月曜日 １３:３０～１６:３０

対象者 鳥取県内商工業者

講 師 中小企業診断士 伊藤慎悟 氏

会場 リアル会場 鳥取県商工会連合会 ３階

配信 会場 中部商工会産業支援センター

湯梨浜町商工会

三朝町商工会

北栄町商工会

琴浦町商工会

西部商工会産業支援センター

日野町商工会

持ち物 電卓

申込先 https://x.gd/yW1C5

問合せ先 鳥取県商工会連合会 経営企画課

0857-31-5555