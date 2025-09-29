「hololive DEV_IS」とのコラボイベント「ReGLOSS プレミアムグッズキャンペーン」を開催

株式会社コナミアミューズメント

株式会社コナミアミューズメントは、アーケードゲーム「BEMANI(ビーマニ)」シリーズをはじめとした対象機種※にて、カバー株式会社が運営するVTuberグループ「hololive DEV_IS(ホロライブデバイス)」とのコラボイベント「ReGLOSS プレミアムグッズキャンペーン」を9月29日(月)から開始することをお知らせします。

本イベントでは、「hololive DEV_IS」に所属する5人組VTuberガールズグループ「ReGLOSS(リグロス)」の『音乃瀬奏(おとのせかなで)』、『一条莉々華(いちじょうりりか)』、『儒烏風亭らでん(じゅうふうていらでん)』、『轟はじめ(とどろきはじめ)』の4名が描きおろしイラストにて対象機種に登場します。

イベント期間中、アミューズメント施設にて対象機種をプレーすると「RG(アールジー)」を獲得でき、ためた「RG」は、店頭にて「ロングクッションカバー」や「ブランケット」、「アクリルスタンド」などのオリジナルグッズと交換することができます。

また特設サイトにて、ためた「RG」を使ってオリジナルデザインの「e-amusement passカード」が獲得できる抽選にも参加が可能です。

さらに本イベントの開催を記念して、「ReGLOSS」の4名がそれぞれカバーした「BEMANI」楽曲と、4名が歌唱する書きおろし新曲「Shooting Star」も含めた、全5曲が対象機種および一部コナステ版「BEMANI」タイトルにてお楽しみいただけます。

ぜひ、この機会にアミューズメント施設にて対象機種をプレーして、コラボイベントをお楽しみください。

※『beatmania IIDX 33 Sparkle Shower』、『DanceDanceRevolution WORLD』、『GITADORA GALAXY WAVE DELTA』、『GITADORA GALAXY WAVE』、『pop'n music Jam&Fizz』、『SOUND VOLTEX EXCEED GEAR』、『ポラリスコード』、『麻雀格闘倶楽部 Extreme』、『麻雀ファイトガール』

「ReGLOSS プレミアムグッズキャンペーン」 概要

【応募方法】

１.e-amusement passを使用し、対象機種をプレーして「RG」をためます。

RG獲得対象機種

・『beatmania IIDX 33 Sparkle Shower』

・『DanceDanceRevolution WORLD』

・『GITADORA GALAXY WAVE DELTA』

・『GITADORA GALAXY WAVE』

・『pop'n music Jam&Fizz』

・『SOUND VOLTEX EXCEED GEAR』

・『ポラリスコード』

・『麻雀格闘倶楽部 Extreme』

・『麻雀ファイトガール』

２.たまった「RG」をキャンペーン特設サイトで確認し、「ロングクッションカバー」や「ブランケット」、「アクリルスタンド」、「CD」、「e-amusement passカード」と交換します。

▼「ReGLOSS プレミアムグッズキャンペーン」特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/bemani/regloss_premium_goods/

※交換に必要なRGはグッズごとに異なります。

※未成年の方は、保護者の方の同意を得た上でご参加ください。

※必ず交換ページの注意事項をご確認頂いたうえで交換してください。

※交換ページは店舗スタッフが操作します。お客様自身で操作しないようご注意ください。

【楽曲情報※】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53327/table/474_1_b6861f6fcb527cf86aa7faf57de7aaee.jpg?v=202509290856 ]

※「GITADORA」シリーズおよび一部機種では、上記楽曲のオリジナルアレンジ版が収録されています。

「ホロライブプロダクション」について

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブ公式サイト:https://hololive.hololivepro.com/

・公式YouTube:https://www.youtube.com/@hololive

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

「hololive DEV_IS」について

「hololive DEV_IS」は、従来のVTuberの枠組みを超えた「成長」「挑戦」をテーマに精力的なユニット活動を行っていくVTuberグループです。

・hololive DEV_IS公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/special/9491/

・hololive DEV_IS公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololiveDEV_IS

「BEMANI」とは

BEMANIとは、コナミアミューズメントの音楽ゲームの統一ブランド名です。

1997年に稼働開始したbeatmaniaの略称であったビーマニを、音楽ゲーム全体をカバーする統一ブランドとして商品展開しています。

メーカー:KONAMI

稼働日:稼働中

権利表記: (C) COVER (C)Konami Amusement

お問合せ先:お客様相談室TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：以下サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。

https://www.konami.com/games/inquiry/jp/