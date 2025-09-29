Pacific Meta、日本最大級の専門展「第6回 ブロックチェーンEXPO【秋】」に出展

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役：岩崎 翔太、以下「当社」）は、2025年10月8日（水）～10日（金）に幕張メッセで開催される「第6回 ブロックチェーンEXPO【秋】」に出展いたします。



本展示会は、ブロックチェーン技術やWeb3に関する最新ソリューションやビジネス事例が一堂に会する、日本最大級の専門展です。当社ブースでは、国内外でのWeb3コンサルティングやマーケティング支援の実績を中心に、企業によるブロックチェーン活用の最新動向をご紹介します。

また、会期中には特別セミナーにも登壇し、カシオ計算機株式会社やKDDI株式会社とともに、Web3事業の挑戦と展望についてディスカッションを行います。



当社は今後も展示会やセミナーを通じて国内外のプロジェクトをつなぎ、実際の事業連携や新規展開の機会を創出してまいります。

開催概要

当社登壇 特別セミナー：「KDDIとCASIO、Web3挑戦の裏側と両社が描く未来」

- 展示会名：第6回 ブロックチェーンEXPO【秋】（NexTech Week 2025【秋】内）- 日時：2025年10月8日（水）～10日（金）10:00～17:00- 会場：幕張メッセ- ブース番号: 32-19- 主催：RX Japan株式会社詳細・来場登録 :https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/FSy4MY7COs0a23j3IlJL0DRy6iHHHeZo=&mpDistinctId=JGRldmljZTphN2ZmOTFhYy1lNzA3LTQ0YTEtYjYyMC1hZjU5MGMyNjE0MzY=&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc1ODc4MjAyNiwiaWF0IjoxNzU4NzgyMDI2LCJleHAiOjE3NzM3ODIwMjYsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6ImQ0YzE4NGFlMzI4MTQyOGI5MTUwZDA4ZTNlNjAzYjUzIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzU4NzgyMDI2LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.O1fwtC0E_0WlnIx5J1dgmFyniD1H6bBjYzh9aawQ7VHK7iWIzC0Xf5e4RIuqWH68caJVjclaO_oSpCnvHcg25qlkvcoDHZ5lzHPYc6K5-JhvJ3aSUxmgcZvDwaatUEaQ_ShXcb1sOzZOM_mCpaRezkJ6aLqhw4lbxsmyEaTZeL8HeeXENK1FLu4x_LRRsRqxX_oTBiMlqK0LqZ4oWan_enJ22kfPOarhm2rWXE3_7M3vpUyEwNTaCngJ5OEFQ8yZ8ZrzUxSOMYCr6ylBVn9bqYv7tD2qrNlmVyCw6PWoGpG5WVInN8_SSBSMaHgHDxq2o0uTrbnQUCs-Laha8PiAvA&interfaceLocale=ja-JP&locale=ja-JP&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_source=google

当社は会期中に特別セミナーに登壇します。

Web3技術の実装に積極的に取り組むカシオ計算機株式会社、KDDI株式会社よりスピーカーを招き、これまでの挑戦を振り返りながら、Web3事業のリアルや、両社の展望について率直に語り合います。

- 日時: 2025年10月9日（木）15:20～16:00- 会場: 幕張メッセ 会場内セミナーエリア

セミナー詳細・申込はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/11187/ntwxr25/seminar_register?fid=UVQjz2A2Fsv3SSBV&tag=14376&_gl=1%2A5qjrfi%2A_ga%2AMTc0MzEwODMyNS4xNzU4NzgyMDI4%2A_ga_13PHS1HZSP%2AczE3NTg3ODYzMTMkbzIkZzAkdDE3NTg3ODYzMTMkajYwJGwwJGgw%2A_ga_2Z0VK0ERWM%2AczE3NTg3ODgxNzAkbzMkZzAkdDE3NTg3ODgxNzAkajYwJGwwJGgw※本セミナーへの参加にはブロックチェーンEXPO本体への来場登録が必要です。▮ スピーカーカシオ計算機株式会社

時計統轄部 デジタルマーケティング部

D2C戦略室 室長

大林 大祐 氏

KDDI株式会社

オープンイノベーション推進本部

ビジネス共創推進室3G グループリーダー

笠井 道彦 氏

▮ モデレーター

株式会社Pacific Meta

執行役員／BD

松本 頌平

セッションの見どころ

関連事例のご紹介

- KDDIとカシオはなぜWeb3に挑戦したのか？- Web3事業推進の現場でのリアルな体験・葛藤- 両社のWeb3事業の展望セミナー詳細・申込はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/11187/ntwxr25/seminar_register?fid=UVQjz2A2Fsv3SSBV&tag=14376&_gl=1%2A5qjrfi%2A_ga%2AMTc0MzEwODMyNS4xNzU4NzgyMDI4%2A_ga_13PHS1HZSP%2AczE3NTg3ODYzMTMkbzIkZzAkdDE3NTg3ODYzMTMkajYwJGwwJGgw%2A_ga_2Z0VK0ERWM%2AczE3NTg3ODgxNzAkbzMkZzAkdDE3NTg3ODgxNzAkajYwJGwwJGgw

当社による両社の支援事例もぜひご覧ください。

CASIO社のWeb3事業のグローバル展開支援。(https://pacific-meta.co.jp/usecase/casio-computer/)

戦略構築、コミュニティ運営を伴走しながら、海外大型プロジェクトとのコラボを実現(https://pacific-meta.co.jp/usecase/casio-computer/)

KDDI社のWeb3事業を多角的に支援 ー 海外コラボの創出からバリデータ連携、イベントまで広がる協業のかたち(https://pacific-meta.co.jp/usecase/usecase-kddi/)

Pacific Metaの事業内容

当社はWeb3コンサルティング事業に留まらず、事業戦略の立案からトークン設計、資金調達、マーケティングなど、Web3事業の立ち上げや運営に必要なすべての要素を支援できる体制を構築しています。多角的なアプローチを通じ、創業からわずか3年で150以上のプロジェクトを支援してきました。

グローバルチームとして、国内プロジェクトの海外進出、海外プロジェクトの日本および東アジア進出を支援しており、取引実績のある国は41カ国以上にのぼります。



ブロックチェーンやトークンを活用したプロジェクトが、社会実装までスピード感を持って辿り着けるよう、必要な要素（人材・ノウハウ・ネットワーク・投資）をすべてサポートする存在として、国内企業様の事業開発も数多くお手伝いしております。

お問い合わせ :https://pacific-meta.co.jp/contact/

【提供サービス例】

本件に関するお問い合わせ先

- Pacific Meta、ブロックチェーン技術を活用したカーボンクレジットソリューションの提供を開始(https://pacific-meta.co.jp/news/press-release/5573/)- Pacific Meta、ブランド・IPの保有企業に対しZ世代や海外ユーザーなどファン層拡大を支援する新チームを発足。 - CASIO「VIRTUAL G-SHOCK」も支援、国内外のWeb3領域にファン層を拡大 -(https://pacific-meta.co.jp/news/press-release/5484/)- Pacific Meta、エンタープライズ向け新サービスとしてリアル資産をトークン化するDXソリューションを提供開始(https://pacific-meta.co.jp/news/press-release/5307/)

・株式会社Pacific Meta Marketing＆PR

お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/

株式会社Pacific Metaについて

お問い合わせ :https://pacific-meta.co.jp/contact/

【会社概要】

所在地：東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX8階

代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太

設立年月日：2022年8月10日

事業内容：Web3アクセラレーター事業

・投資

・資金調達支援

・コンサルティング

・マーケティング

・パートナーシップ

・トークンコンサルティング

資本金：8.5億円(資本準備金含む)

公式サイト： https://pacific-meta.co.jp/