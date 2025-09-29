【ORICO 9848U3】限時特惠！M.2 NVMe SSD外付けケース 32%割引キャンペーン
ORICOのHDDケースは、4台のHDDを最大88TBまでサポートする高性能ストレージソリューションです。企業のデータセンター運営者や大容量データ管理を行うプロフェッショナル、または映像制作、写真編集などで高いストレージ容量を求めるユーザーに最適です。
製品の特徴
【プラグアンドプレイ】
ステントレス設計により、3.5インチハードドライブをアルミニウム製HDD ケースのガイドレールに直接スライドさせることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能です。独立した安全ロック機構を備え、予期せぬ排出を効果的に防止し、データセキュリティに信頼性の高い保護を提供します。
【88TBデータストレージ】
4ベイ HDDケース は、4台の3.5インチSATAハードディスクをサポートします。個々のディスク容量は最大22TBで、フル搭載時の総ストレージ容量は88TBです。大規模なエンジニアリングプロジェクト、高解像度のビデオ映像、その他の大容量データのストレージニーズに容易に対応します。
【優れた放熱性能】
HDD ケース 4台は、前面と背面に換気スロットと内蔵80mm静音冷却ファンを装備し、ハードディスクケースの内部エアフローを改善します。アルミ合金ボディは放熱を効果的に加速し、機器の長期にわたる安定した効率的な動作を保証します。
【高速データ転送】
USB 3.0インターフェースはSATAプロトコルに完全に適合しており、機械式ハードディスクは最大230 MB/秒の転送速度を実現します。3.5インチ HDD ケースは、WindowsおよびMac OSなどの一般的なオペレーティングシステムと互換性があります。
【150W電源内蔵】
150W電源は複数の高性能ハードドライブをサポートし、長時間の高負荷でも最適なパフォーマンスを保証します。HDD 外付けケースは、かさばるアダプタに別れを告げ、デスクトップをすっきりと整理するのに役立ちます。
【キャンペーン情報】
商品URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1T4HDJ4?th=1
クーポンコード：9848U3ORICO
割引率：32%割引コード
終了日：2025-10-03 23:59JST
元の価格：19,999円
割引後の価格：13,599円
【製品に関するお問い合わせ】
会社名：オリコジャパン株式会社
E-mail：oricoglobal@orico.cc
公式サイト：https://orico.global/(https://orico.global/)
X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_
instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global
LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc