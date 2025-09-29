【ORICO 9848U3】限時特惠！M.2 NVMe SSD外付けケース 32%割引キャンペーン

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOのHDDケースは、4台のHDDを最大88TBまでサポートする高性能ストレージソリューションです。企業のデータセンター運営者や大容量データ管理を行うプロフェッショナル、または映像制作、写真編集などで高いストレージ容量を求めるユーザーに最適です。

製品の特徴

【プラグアンドプレイ】

ステントレス設計により、3.5インチハードドライブをアルミニウム製HDD ケースのガイドレールに直接スライドさせることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能です。独立した安全ロック機構を備え、予期せぬ排出を効果的に防止し、データセキュリティに信頼性の高い保護を提供します。

【88TBデータストレージ】

4ベイ HDDケース は、4台の3.5インチSATAハードディスクをサポートします。個々のディスク容量は最大22TBで、フル搭載時の総ストレージ容量は88TBです。大規模なエンジニアリングプロジェクト、高解像度のビデオ映像、その他の大容量データのストレージニーズに容易に対応します。

【優れた放熱性能】

HDD ケース 4台は、前面と背面に換気スロットと内蔵80mm静音冷却ファンを装備し、ハードディスクケースの内部エアフローを改善します。アルミ合金ボディは放熱を効果的に加速し、機器の長期にわたる安定した効率的な動作を保証します。

【高速データ転送】

USB 3.0インターフェースはSATAプロトコルに完全に適合しており、機械式ハードディスクは最大230 MB/秒の転送速度を実現します。3.5インチ HDD ケースは、WindowsおよびMac OSなどの一般的なオペレーティングシステムと互換性があります。

【150W電源内蔵】

150W電源は複数の高性能ハードドライブをサポートし、長時間の高負荷でも最適なパフォーマンスを保証します。HDD 外付けケースは、かさばるアダプタに別れを告げ、デスクトップをすっきりと整理するのに役立ちます。

