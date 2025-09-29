北海道初！女性専用鉱石ミネラル浴《mineral spa by arashi no yu》が札幌大通りにOPEN！！

写真拡大 (全10枚)

株式会社パワー・ステーション

温められた天然鉱石から発せれる遠赤外線で体の芯から温められる落ち着いた雰囲気の浴室

■ミネラルスパとは？

15種類以上の天然鉱石に高密度ミネラルを散布した室温45℃・湿度85%前後の空間で、ミネラルたっぷりの蒸気を体内に取り込む“蒸気浴”を行います。


汗と共に体内の老廃物をリリースし、空気中に満ちたミネラル成分を「呼吸」や「皮膚」から自然に吸収することで、美容や健康に多面的な効果を期待できる温浴施設です。



【得られる7つの美容・健康効果】


◎老廃物の排出（デトックス）


◎血行促進＆冷え性の改善


◎基礎代謝アップ


◎美肌・美髪効果


◎むくみ軽減


◎アンチエイジング


◎ストレス緩和＆リラックス効果



「皮脂腺からの汗」が出ることで、普段の生活では排出しきれない老廃物にもアプローチします。


また、温熱環境によるリラックス効果はもちろん、発汗と血行促進により自律神経のバランスを整えることができます。




心地の良い空間と音楽で日々の疲れを癒せます◎
■サウナや岩盤浴との違い

＊室温45℃、湿度85％前後で保たれており


　呼吸がしやすく体への負担が少ない



＊数十種類の鉱石を使用しており、玉砂利状に


なっているため、部位別に温めることができ、


　それぞれの悩みにあった方法でご入浴が可能に



＊自身の体内では生成できない”ミネラル”を


容易に摂取・吸収


ー温められた鉱石にミネラル水をかけることで空気中に体に良いミネラルが充満♪ 呼吸して取り込めるだけでなく、空間にいるだけで皮膚からもミネラルを吸収される仕組みです☆



＊汗腺からの汗だけではなく皮脂腺からも発汗！


ー普段の生活では出にくい皮脂腺からの汗は体内に蓄積された老廃物を排出できます！これを排出することによって肌トラブルの改善や健康な体づくりに繋がります♪







お悩みの部位にご自身で天然鉱石を乗せていただくことでより効果をご実感いただけます。

■ご利用の流れ

１…シャワーを浴びる


　　　メイクを落とし、全身を洗っていただきます。


2…作務衣に着替える


　　　ご入浴の際は、素肌に作務衣のみを着用し入浴して下さい。


３…入浴する


　　　初めての方は5分以上入浴しないようにお気をつけください。


４…休憩


　　　無料の水素水サーバーを設置しておりますので、積極的に水分を補給して体を休めましょう。


5…繰り返し入浴



最後にシャワーを浴びていただき、終了です。


ご入浴の流れやお悩み別入浴方法などは施設内にも掲載しておりますのでご安心ください。



パウダールームも混雑なくお使いいただけます。クールダウン/ご帰宅の際のお直しも可能です。

■施設のこだわり

最大8名まで利用可能な完全予約制で、静かで落ち着いた空間になっております。


広々としたシャワールームでかいた汗をゆっくり流すことができます。



洗練されたデザインのシャワールームで汗をお流しいただけます！もちろんこちらのアメニティも無料◎

ロッカールームは鍵付きですので、安心してお荷物をお預けいただけます。

アメニティ類はすべて実際に使用した上で選び抜いたものをご用意しております↓↓



～クレンジング・化粧水～


【ラ・グレース シリーズ】


〇化粧水 SAISEI


「天然シリカ」「天然炭酸温泉水」をベースで使用していてアトピーの方でもご利用いただけます！



〇クレンジング　UBUHADA


一本で洗顔・クレンジング・パックの役割をしてくれます。


「天然シリカ」「天然クレイ」を使用しており、ニキビ肌・敏感肌の方にもおすすめです◎





～ヘアケアアイテム～


〇シャンプー・ヘアオイル等


【OLAPLEX シリーズ】
ブリーチやカラーなどで傷んだ毛髪も内部を修復・強化し、ダメージを根本から補修できるサロン専売品をご使用いただけます。



こちらのシャンプー・コンディショナー洗い流さないトリートメント２タイプ(ミルク・オイル)をご用意しております！



〇ドライヤー・ヘアアイロン


【REPRONIZER 4D Plus/HAIRBEAURON 4D Plus】


美容業界でも人気が高いアイテムを揃えております！






■設備/アメニティ

〇水素水サーバー(飲み放題)


〇作務衣・バスタオル貸出無料


〇個室シャワールーム完備


〇無料ロッカー


〇ドライヤー・ヘアアイロン利用可能


〇クレンジング・洗顔・化粧水


〇シャンプー・コンデショナー・ボディソープ


〇洗い流さないトリートメント・ヘアブラシ


○ヘアゴム・綿棒・コットン


　


手ぶらでOK！！



選び抜いたこだわりのアメニティをご用意しております。

貸し出し無料の着心地の良い作務衣でストレスフリーにご入浴いただけます。

■料金とシステム

当施設は完全予約制となっております。


〈チケット〉


120分/1回…\6,600


120分/3回…\16,500


120分/6回…\26,400


通い放題/月…\44,000


120分/トライアル...\4,400



※キャッシュレス決済のみ



【概要】
店舗：鉱石ミネラル浴　mineral spa by arashi no yu


住所：〒060-0061


札幌市中央区南1条西5丁目1-7 Vientoビル 3階


TEL : 011-206-4041


営業時間 ：11:00～22:00


アクセス : 地下鉄南北線・東西線 大通駅 徒歩2分