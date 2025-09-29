『三井住友カード Visa Infinite』2025年9月30日より募集開始

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西幸彦、以下「三井住友カード」）は、2025年9月30日（火）より、『三井住友カード Visa Infinite』の募集を開始いたします。Visaの最上位ランク 『Visa Infinite』（ビザインフィニット）の優待・特典に加え、単なる決済手段の域を超えた新しい扉を開く鍵として、これまでにない特別な価値をお客さまへ提供いたします。

三井住友カード株式会社

■商品の特徴

『三井住友カード Visa Infinite』 は、「Infinite Potential, Infinite Value "無限の可能性が、無限の価値を生み出す。"」をコンセプトに、最上位ランクにふさわしい抜群の経済価値、異次元の多様な体験価値をご提供いたします。

■ポイント還元、年会費等の基本サービス

ポイント基本還元率1.0%に加え、入会特典10万ポイント、継続特典最大11万ポイントを備え、プラチナを超えた、当社史上最大級の利得性をご提供いたします。

●入会＆利用特典(※) ：ご入会の3カ月後末までに100万円（税込）以上のご利用で、プラス10万ポイント進呈

●継続＆利用特典(※) ：毎年、前年の年間ご利用金額に応じて、最大11万ポイント

年間400万円（税込）以上のご利用の場合、4万ポイントを進呈 もしくは

年間700万円（税込）以上のご利用の場合、11万ポイントを進呈

※特典を受けるには、一定の条件がありますので詳細は当社HPをご確認ください。

※2 コンビニ・飲食7%、家族ポイント、Vポイントアッププログラム、通常ポイントを含んだ還元率となります。

※3 ご利用枠は、お客さまごとのご利用状況やお支払い実績などにより個別に設定させていただきます。ご希望通りの設定が出来かねる場合がございますのでご了承ください。また、入会半年以内は原則カード入会時のご利用枠となります。

■至極のプレミアムサービス

『三井住友カード Visa Infinite』 をお申込みいただきましたお客さまへ、最高品質のサービスをご提供いたします。

■異次元の多様な体験価値

『三井住友カード Visa Infinite』は、「記憶に刻まれる、その瞬間、その体験を。」、「最上級の学びによる、最上級の時間を。」の2つの提供価値を定義して、毎月4回以上を目安とした会員限定イベントを通して、多様な体験価値を提供いたします。イベント詳細は11月にご案内予定ですが、一部先行してご紹介いたします。

１．Visaスポンサーシップを活用したスポーツプログラム

詳細は、ニュースリリース(https://www.smbc-card.com/company/news/news0002073.pdf) をご覧ください。

2025年9月29日（月）「『三井住友 カードVisa Infinite』会員限定Visaスポンサーシップを活用したスポーツプログラムを提供開始」

２．三井住友カード Visa Infinite だけのオリジナルイベント

※下記イベントは一例となります。

ダイニングイベントでは、日本の中華料理界を常に牽引する脇屋友詞シェフと日本を代表するパティシエである鎧塚俊彦シェフとのコラボレーション企画を予定。また、小野伸二さんと中澤佑二さんによるサッカートークショーをはじめとした圧倒的な「特別体験」をご用意いたします。

加えて、今話題の「ヘラルボニー」を通してアートとビジネスの可能性をヘラルボニーCAO最高芸術責任者である黒澤浩美さんによる特別講演とアート鑑賞会を開催します。さらに、トップゴルフプレイヤー石川遼選手とのラウンドではトッププロの思考や技術を学ぶ夢のような機会をお届けいたします。

※いずれのイベント内容も、2025年9月29日（月）時点での情報であり、変更の可能性があります。

※詳細は、会員さま向けにご案内しますが、応募のうえ抽選となります。

■申込受付開始日

2025年9月30日（火）より、一般申込受付開始 ※1

三井住友カード Visa Infiniteの詳細はこちら(https://www.smbc-card.com/brand/infinite/index.html) ※2

※1 あらゆる銀行口座の方にお申込みいただけます。

※2 情報公開は、2025年9月30日（火）9:00頃を予定しております。

■2026年春リリースOlive Infiniteについて

「Olive Infinite」については、三井住友銀行にて発表に伴うキャンペーンを準備しております。詳細は2025年9月30日（火）9:00頃の情報公開を予定しております。三井住友銀行のウェブページにてご確認ください。

※名称は今後変更となる場合がございます。予めご了承ください。

三井住友カードは、Visa Infiniteカードを通じて、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。