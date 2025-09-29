スチャダラパーのデビュー35周年イヤーを締めくくる、 スリーマン頂上決戦が開幕！

スチャダラパーのデビュー35周年イヤーを締めくくる、 スチャダラパー×電気グルーヴ×レキシによるスリーマン頂上決戦が開幕！ 「YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2025 presents チャンピオン・カーニバル ～スチャダラパー35周年シリーズファイナル～」

今年でCDデビューから35周年を迎えるスチャダラパーが、キャリア初となるアリーナでの主催イベント「YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2025 presents チャンピオン・カーニバル ～スチャダラパー35周年シリーズファイナル～」を開催する。その対戦相手（形式はスリーマンライブ）は、日本を代表するライブアクトであり、スチャダラパーとも関係の深い、電気グルーヴとレキシの二組の登場が決定。あわせて、三組からコメントも到着した。





2025年12月6日（土）、横浜BUNTAIにて主催イベント「YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2025 presents チャンピオン・カーニバル ～スチャダラパー35周年シリーズファイナル～」を開催するスチャダラパー。「今夜はブギー・バック」や「サマージャム’95」など時代を超えた名曲を数多くリリースし、「スチャダラ大作戦」でのデビューから35周年を経た現在も、ヒップホップやカルチャーシーンを代表する3人。

彼らにとって初のアリーナ主催イベントということで、その開催発表の段階から大きな注目が集まっていたが、その形式はスリーマンライブによる三つ巴の対バンとなった。

一組目は電気グルーヴ。「Shangri-La」や「虹」などを通し、テクノユニットとして国内外から高い評価を集め、ヒップホップのスチャダラパーとともに、日本の音楽シーンにクラブミュージックを根づかせた存在である。スチャダラパーとはデビュー当時から現在まで、30年以上に渡り深い関係性を築いてきたが、今回、満を持してスチャダラパーの主催イベントに登場。お互いのライブにゲストとして登場したことはあるが、対バン形式はかなり珍しく、まさにリスナー待望の夢の共演となる。

もう一組はレキシ。ファンクとポップスを繋ぐ存在として、「きらきら武士 feat.Deyonna（椎名林檎）」や「エレキテルミー feat. あんみつ姫（小泉今日子）」など数々の話題曲をリリース。日本の音楽フェスには欠かせないアクトとして活動の幅を広げている。こちらも数々のフェスでスチャダラパーとは顔を合わせているが、対バン形式での出演は初となる。シーン屈指のエンターテイナーが横浜BUNTAIでどのようなステージを披露するのか、期待が高まる。

「シーンを切り拓き、生き抜く猛者」「ストロングスタイルのライブ巧者」「MCが異常に面白いエンターテイナー」という共通点を持つ3組が、同じステージに顔を揃えるこの日。さらにスチャダラパーは、電気グルーヴやレキシと過去にコラボユニットや楽曲制作を行ってきた経緯もあり、この日はどんなスペシャルな展開が飛び出すのか、見逃せない。

プロレスの聖地・横浜文化体育館をリニューアルした横浜BUNTAIで、今回のキービジュアルのような、どんな“頂上決戦”が繰り広げられるのか……！ 音楽ファンにとっても、日本の音楽シーンにとっても“祝祭の日”であり、“世紀の激突”となることは間違いない、その最強決定戦の開幕を刮目して待て！

スチャダラパー、電気グルーヴ、レキシからコメントが到着！！

スチャダラパー

スチャダラパー35周年イヤーの締めくくりは、異種格闘技戦とも言うべき三つ巴のチャンピオン・カーニバルを開催します。まずは時空を超えたおもしろアフロ池ちゃん率いるファンクバンド「レキシ」。かつてのプロレスの聖地、BUNTAIに多数の稲穂が揺らされる事でしょう。

そして、日本が誇るド愛犬テクノDJ石野卓球、多趣味おじさんピエール瀧でお馴染み、日本が誇るテクノユニット「電気グルーヴ」が、BUNTAIを熱狂のダンスフロアーに変えてくれる事間違い無し！

電気グルーヴ

祝！スチャダラパー35周年！

隣の学区の仲いい友達みたいな関係でいつ会ってもなんか普通。

でもそこが心地良い友達ユニット。

アニバーサリーを祝いに駆けつけます。久しぶりの同じステージ楽しみ！

レキシ

スチャダラパー35周年おめでとうございます！

高校生時代の憧れのお2組と、プロレスオマージュとはいえ“激突”だなんて、今から震えております。

当日は兄さん方に胸を借りるつもりで、そしてラリアットで"稲穂"刈り取られないよう気をつけながら、楽しみます♪

本日よりプレイガイド先行開始！

「YOKOHAMA UNITE音楽祭」は、“祝祭”をコンセプトに掲げ、周年などの節目を迎えるレジェンド・アーティストたちのアニバーサリーなステージを核に、ファンや横浜という街がひとつになって繰り広げられていく、これまでにないLIVE体験を届けるイベント。「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2025」は2025年12月6日（土）、7日（日）に横浜BUNTAIにて開催。出演アーティストは12月6日がスチャダラパー、7日がデビュー45周年を迎えた佐野元春。

12月6日スチャダラパーの公演は、プレイガイド先行を9月29日（月）20:00～10月14日（火）23:59まで受付。音楽だけでなく、アルコールやソフトドリンクを自由にお楽しみいただける＜プレミアラウンジ ソファ指定席／カウンター指定席＞や、個室でお子様連れでも安心して参加できる＜ファミリーBOX＞など、数量限定の各種特典付きチケットも受付いたします。

＜公演概要＞

公演名：YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2025 presents チャンピオン・カーニバル ～スチャダラパー35周年シリーズファイナル～

公演日時・出演者：12月6日（土）16:00開場/17:00開演 スチャダラパー/電気グルーヴ/レキシ

会場：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

公式HP（公演概要及びチケット詳細はこちら）：https://yokohama-unite.com/

公式X（旧Twitter）：@unite_ongakusai

公式Instagram：@uniteongakusai

プレイガイド先行

受付期間：2025年9月29日（月）20:00～10月14日（火）23:59まで

券種：SS席（アリーナ）

S席（スタンド）

A席（スタンド）

プレミアムラウンジソファ指定席

プレミアムラウンジカウンター指定席

ファミリーBOX（8名定員）

ファミリーBOX（9名定員）

ファミリーBOX（12名定員）

詳細：https://yokohama-unite.com/

※一般販売など各種受付については決定次第、順次発表いたします。

※予定は変更になる可能性がございます。

【ファミリーＢＯＸ注意事項】

※チケット料金は一部屋の価格になります。ご利用人数による変動はございません。

※ファミリーBOXは、年齢に関係なく（0歳児も1名のカウント）各部屋の定員数までご利用いただけます。

※防音ルームではありません。

※貸し切りメニューに飲食物の提供はございません。

メディア後援：J:COM

主催：「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2025」実行委員会

お問い合わせ ：HOT STUFF PROMOTION

Tel：050-5211-6077 営業時間：月～金12:00～18:00（土日・祝を除く）