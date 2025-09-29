【埼玉県】「令和7年度 SAITECオープンラボ」参加者募集！

埼玉県

県産業技術総合センター（SAITEC）では最新の研究成果やセンター保有の試験機器等を中小企業の皆様に御紹介する「オープンラボ」の参加者を募集します。

今年度は基調講演として、自社の商品開発力を高めるためのデザイン経営手法を御紹介します。この他、ビジネスの一助としていただけるよう、研究成果の紹介や施設見学会、相談会などを実施します。

講演会を含む全てのイベントは参加無料です。事前にお申込みの上、是非御参加ください。

〇イベントチラシ

●オープンラボの概要

1 日時

令和7年10月16日（木曜日） 10時00分～16時50分（受付9時30分～）

2 会場

埼玉県産業技術総合センター（川口市上青木 3-12-18）

3 内容- 研究発表SAITEC及び近隣の公設試験研究機関が行った最新の研究成果を発表- 成果展示SAITEC、インキュベーション施設入居企業及び連携機関による研究成果や事業の取組等を展示- 講演会「行為のデザイン」から考えるリージョナルデザイン～自社の商品開発力を高め、地域産業振興に寄与するためのデザイン経営手法とは？～公益社団法人 日本インダストリアルデザイン協会（JIDA）理事長 兼 株式会社ハーズ実験デザイン研究所 / METAPHYS 代表取締役 村田 智明 氏- 施設見学会SAITECの保有する試験機器・設備本年8月にオープンしたデザインイノベーションセンターの見学会- 相談会技術やデザイン、知的財産に関する相談会※オープンラボの詳細は次のHPを御覧ください。https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/shien/event/openlaboratory/r7.html4 参加申込方法

参加は事前申込制となっています。次のHPよりお申込みください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/shien/event/openlaboratory/r7.html

5 後援

公益社団法人 日本インダストリアルデザイン協会

6 問合せ先

産業技術総合センター 企画・総務室

電話: 048-265-1368 FAX: 048-265-1334

E-mail: h6513111@pref.saitama.lg.jp